Ignazio La Russa attacca Report e DiMartedì, "mai denunciato giornalisti, ma ora inizierò a far causa alle tv"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

"Accetto le critiche nei miei confronti, ma non gli attacchi contro la mia famiglia". Così Ignazio La Russa si confessa a Paolo Del Debbio durante una puntata di Dritto e Rovescio, puntando il dito contro alcune trasmissioni televisive più che contro i quotidiani. In particolare Report e Dimartedì. "Non ho mai denunciato un solo giornalista penalmente. Adesso penalmente no, ma vorrei cominciare ad adire le vie giudiziarie in sede civile. Magari non nei confronti dei giornalisti, ma delle televisioni", dichiara il presidente del Senato.

Cosa ha detto La Russa sulle denunce a giornalisti e tv

La seconda carica dello Stato esordisce così: "Da quando sono presidente del Senato, sono aumentate le critiche nei miei confronti, che ci possono stare". E rincara la dose: "Adesso hanno paura che io faccia il presidente della Repubblica, cosa che ho smentito e che non mi farebbero fare e che non mi piacerebbe neanche fare".

Poi il discorso vira sul tema centrale dell’intervento di La Russa: "Sono volate accuse nei miei riguardi, non tanto sui giornali quanto in trasmissioni televisive. Anche della Rai, come Report. Finché criticano me va bene, ma si sono messi a criticare mio padre morto da più di vent’anni e i miei figli, uno per uno".

"Hanno fatto una trasmissione sui miei figli, che non si capisce che mestiere devono fare. Qualunque mestiere facciano è sempre perché gliel’ho fatto fare io. Magari è esattamente il contrario".

"Ecco, questo mi dà davvero fastidio", ha tuonato La Russa, negli scorsi giorni finito nella bufera per alcune frasi su Almirante.

"Il fatto che il mio ruolo politico debba essere un peso per la mia famiglia o per la memoria dei miei familiari o per la presenza nel mondo del lavoro dei miei figli. In modo così barbaramente contrario alla verità".

L’affondo di La Russa nei confronti di "DiMartedì"

Annunciando di voler fare causa alle trasmissioni, il presidente del Senato propone un esempio diretto. "In una trasmissione di La7, DiMartedì o come si chiama, un signore ha detto che i fratelli La Russa li conosceva bene".

Negli Anni Settanta facevano i comizi e subito dopo scendevano a distribuire le bombe ai ragazzi. E io farò causa non a questo signore, che non so neanche chi è, ma alla televisione. Se accusano i miei familiari così, sto pensando che forse toccare la loro tasca è meglio di denunce penali che quasi sempre finiscono nel nulla.

L’intervento del senatore di Fratelli d’Italia a Dritto e Rovescio si dovrebbe probabilmente riferire a quanto detto da Giorgio Mottola, giornalista di Report e ospite di Floris, sul cosiddetto "giovedì nero".

L’intervento di Mottola in questione si è inserito dopo la trasmissione di un vecchio video in cui La Russa parla di Nico Azzi, il militante milanese legato a Ordine Nuovo rimasto ferito nel 1973 dall’innesco di un ordigno che aveva cercato di installare a bordo di un treno.

Cosa ha detto Giorgio Mottola su Ignazio La Russa

"Nico Azzi era un neofascista che faceva parte della Fenice, un gruppo eversivo legato a Ordine Nuovo e agli ambienti più estremi del MSI a Milano", spiega Mottola. "Sul treno nel 1973 sale col giornale Lotta Continua in bella mostra, perché il suo obiettivo era fare un attentato e far ricadere la colpa sui comunisti".

Il racconto poi si fa più puntuto: "Qualche giorno prima di questo attentato, Nico Azzi aveva dato delle bombe a due militanti del Movimento Sociale Italiano, Morelli e Loi. Qualche tempo fa ho intervistato Morelli, che è stato condannato a 11 anni per l’uccisione di un agente (Marino) nel Giovedì Nero".

Il giornalista di Report sostiene che Morelli gli abbia raccontato come Ignazio La Russa "avesse avuto un ruolo centrale nell’organizzazione di questa manifestazione e che addirittura fosse andato in piazza San Babila a reclutare i più facinorosi".

A Mottola Morelli ha poi raccontato che "la famiglia La Russa pagò le sue spese legali". Il tutto "nonostante Almirante e MSI avessero preso ufficialmente le distanze dai due militanti che avevano commesso l’omicidio".

E questa contiguità di Ignazio La Russa col mondo della destra eversiva non è qualcosa che si è lasciato alle spalle con la fine della strategia della tensione. Perché nel 2007 muore Nico Azzi e si fa un funerale in chiesa e a onorare la sua salma c’è anche il futuro presidente del Senato.