Ignazio La Russa contro Gattuso, il presidente del Senato critica il ct: "Non può dire vergogna a chi fischia"

Ignazio La Russa critica Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, dopo le sue parole nel post-partita del match vinto a fatica dagli azzurri contro la Moldavia. L’allenatore si era scagliato contro i tifosi che avevano contestato la Nazionale. Il presidente del Senato lo riprende: “Non si può dire ‘vergogna‘ a uno spettatore che fischia. Finché non sono violenti, anche quelli possono essere uno stimolo”, dice.

Ignazio La Russa risponde a Rino Gattuso. Il ct della Nazionale italiana di calcio si era lamentato della contestazione e dei fischi piovuti dagli spalti da parte dei tifosi che avevano seguito la squadra nella trasferta a Chisinau, in Moldavia.

All’indomani delle rimostranze dell’ex giocatore, è arrivata la risposta del presidente del Senato. Il politico ha invitato Gattuso a moderare i toni ed evitare termini forti nel rivolgersi agli spettatori italiani.

La reazione del ct ai fischi dei tifosi

Non è stata una buona prestazione quella fornita dall’Italia nella trasferta in casa della Moldavia. Gli azzurri hanno battuto i padroni di casa, nel finale, per due a zero in una gara che sposta poco nel tentativo della squadra di Gattuso di qualificarsi ai prossimi Mondiali. Donnarumma e compagni infatti sono secondi dietro alla Norvegia e dovranno giocarsi la qualificazione al torneo negli spareggi del prossimo marzo.

Una situazione precaria che – unita alla brutta prova degli azzurri a Chisinau – ha portato i tifosi giunti al seguito della squadra a criticare, a fischiare la Nazionale e a invitarli ad “andare a lavorare“.

Al termine della gara, Gattuso aveva detto: “La contestazione? Non la accetto. Mi spiace ciò che ho sentito oggi e penso che sia una vergogna. Sono amareggiato, questo gruppo sta dando tutto sul campo, ha vinto 6 partite, non era mai successo all’Italia. Non è il momento di contestare, di gridarci di andare a lavorare, ma è quello di stare tutti uniti. Non accetto chi contesta la squadra che sta combattendo. Venire in trasferta e sentire tifosi che la contestano non lo accetto. Ma va bene… noi andiamo avanti a lavorare seriamente”.

Il rimprovero del presidente del Senato

A commento delle parole di Gattuso è intervenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell’Inter, amante del calcio e che già tempo fa aveva criticato il nuovo ct della Nazionale. Durante un evento in regione Lombardia, a Milano, ha replicato così.

“Non voglio fare polemica. Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai Mondiali dobbiamo unirci e sostenere la Nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti”, dice La Russa.

“Non si può dire ‘vergogna‘ a uno spettatore che fischia. Le contestazioni normali degli spettatori non devono essere accusate di eccessiva forza, bisogna ringraziare gli spettatori perché anche quel fischio è figlio dell’amore per la squadra. Rispetto assoluto per gli spettatori che hanno tutto il diritto di applaudire e di fischiare, purché non si arrivi alla violenza”, conclude.