Ignazio La Russa contro Report dopo il caso Ranucci-Lavitola, "va cambiato, mai inchieste su partiti sinistra"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a criticare “Report” definendone la credibilità “vicina allo zero” dopo il caso Ranucci–Lavitola, ma chiede che il programma venga riformato, non chiuso, in quanto a suo avviso avrebbe un chiaro intento politico, incentrando solo una minima parte della propria attività investigativa “al partito di sinistra più grosso”. Durissima la replica del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai.

“Report” va cambiato: parola di La Russa

Il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sul tema a Ragalna, comune alle pendici dell’Etna in provincia di Catania, tappa siciliana di “Bar Italia”, l’iniziativa itinerante organizzata da Fratelli d’Italia nel corso dell’estate.

Le sue dichiarazioni arrivano in un momento delicato per “Report”, il cui futuro resta appeso a una decisione dei vertici Rai attesa entro novembre, quando il programma dovrebbe tornare in onda dopo la pausa estiva.

ANSA

Il numero due dello Stato ha collegato il proprio giudizio severo sul programma alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto Valter Lavitola, il quale si è dichiarato mandante dell’attentato subito da Ranucci.

Cosa ha detto La Russa

Proprio riferendosi al caso che tiene banco negli ultimi giorni, La Russa ha affermato: “Io non ce l’ho con Report, perché ho paura che dopo viene qualcosa di peggio. Tanto la credibilità di Report era vicina allo zero e dopo questa cosa Ranucci-Lavitola è completamente… Che Dio ci conservi Ranucci”.

Il presidente del Senato ha precisato di non volere la cancellazione del programma, quanto piuttosto una sua trasformazione. “Report va cambiato, non eliminato. Non è possibile che solo l’1,5% dei casi delle sue inchieste hanno riguardato il partito di sinistra più grosso”.

La Russa ha poi aggiunto di non avere obiezioni su un eventuale cambio alla conduzione, purché resti fermo il principio di imparzialità. “Non mi interessa se al posto di un conduttore ne mettono un altro, ma va considerato il giornalismo d’inchiesta non come un modo per fare politica di attacco contro qualcuno ma per fare inchieste a 360°”.

Ha infine chiosato aprendo anche a una possibile permanenza di Ranucci alla guida del programma, purché osservi questi criteri. “Poi non mi interessa chi conduce Report, se si attiene a queste regole per me va bene, potrebbe andare persino bene Ranucci”.

L’attacco del M5S

La reazione del Movimento 5 Stelle, tramite i propri rappresentanti in commissione parlamentare di vigilanza Rai, è stata di segno duramente critico.

“Ignazio La Russa vuole fare anche la scaletta del programma e decidere lui quando si va in onda?” si legge nella nota. “Vuole indossare la camicia bianca di Ranucci e condurre lui? O forse la camicia la gradisce di tonalità più scure?”

“Da quando ci siamo assuefatti al fatto che il presidente del Senato possa intervenire impunemente su un programma del Servizio Pubblico?” si chiedono ancora i pentastellati. “La Russa si lamenta del fatto che secondo lui le inchieste di Report sarebbero ‘monocolore’, ma dimentica che è proprio il suo partito a fornire vagonate di materiale per inchieste giornalistiche che diventano poi anche giudiziarie, come i casi di Daniela Santanché e delle chat di Delmastro”.