Ignazio La Russa e il messaggio a Michela Ponzani, "pronto a rinunciare a vie legali se chiederà scusa"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ignazio La Russa è pronto a rinunciare alla querela nei confronti di Michela Ponzani. Il presidente del Senato lo ha detto in un video pubblicato su Facebook, affermando che se la docente si scuserà per le sue dichiarazioni rinuncerà alle vie legali. Ponzani, nei giorni scorsi, ha detto in tv che La Russa non poteva condannare le violenze in strada essendo stato tra i promotori di un corteo organizzato dall’Msi nel 1973 costato la vita a un agente di polizia.

Ignazio La Russa pronto a perdonare Michela Ponzani

Accuse rispedite seccamente al mittente da Ignazio La Russa, che dopo l’intervento della storica Michela Ponzani a La7 ha minacciato querele. Tesi ribadita anche in un video pubblicato dal presidente del Senato sulla sua pagina Facebook, nel quale ha parlato di “completa fake news” riguardo a “una mia partecipazione ai fatti che costarono la vita al povero agente Marino”.

“Nessuno potrà impedirmi di dire che la violenza va condannata senza se e senza ma”, ha aggiunto.

ANSA

La ricostruzione della storica Michela Ponzani e il Giovedì Nero del 1973

Nello stesso video, Ignazio La Russa dice di essere pronto a “rinunciare alle vie giudiziarie se la signora Ponzani decidesse di chiedere scusa per le sue parole” aggiungendo che, invece, non pretende scuse “da altri personaggi perché mi interessano solo quelle da persone che a mio giudizio sono meritevoli di attenzione”.

La professoressa Michela Ponzani, però, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di Domani ha scritto di non avere intenzione di chiedere scusa a La Russa, perché “noi storici non siamo al servizio dei potenti”. Ponzani ha ribadito le sue parole sul “Giovedì Nero” del 12 aprile 1973 a Milano, dicendo che la sua “imperdonabile colpa” è stata quella di aver posto una semplice domanda sul trattamento che sarebbe stato riservato ai protagonisti delle manifestazioni violente degli anni Settanta con l’applicazione delle misure di sicurezza invocate oggi dalla destra.

Nell’articolo Ponzani ricorda il processo chiuso con le condanne a carico di Loi, Murelli e Azzi e l’incendio al palazzo di Giustizia che distrusse parte degli incartamenti del processo.

Il video di Ignazio La Russa e le parole su Michela Ponzani

Ignazio La Russa, però, contesta la ricostruzione di quei giorni e tramite un video su Facebook ha voluto ribadire la sua estraneità ai fatti. Il presidente del Senato, all’epoca dirigente giovanile del Movimento Sociale Italiano, ricorda che il partito aveva organizzato una manifestazione contro la violenza, ma la richiesta di corteo venne bocciata e “accettammo di tenere un comizio in una piazza periferica”.

“A tre ore dal comizio – ha proseguito La Russa – ci venne comunicato il divieto della Digos perché quel giorno si apriva la fiera campionaria di Milano. Una motivazione strumentale, che poteva scatenare incidenti e mettere in cattiva luce l’Msi. Allora ci recammo in Prefettura per chiedere di poter fare il comizio, e mentre eravamo lì arrivò la notizia della morte dell’agente Marino, colpito da una bomba a mano”.

“Un dramma per un partito di ordine come si riteneva essere il Movimento Sociale Italiano – ricorda il presidente del Senato – che mise una taglia su chi aveva lanciato la bomba. Quel giorno non ci furono altri scontri. Ci fu una complessa inchiesta giudiziaria, ma io non fui mai processato, neanche per manifestazione non autorizzata, anzi negli atti giudiziari viene riportato che io mi adoperai per evitare scontri”.