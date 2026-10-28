Ignazio La Russa e la replica a Michela Ponzani sugli scontri del 1973: "Io estraneo, violenza va condannata"

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Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha esposto, in un video su Instagram, il suo punto di vista sul Giovedì nero di Milano, gli scontri che nel 1973 portarono all’omicidio dell’agente di polizia Antonio Marino, ucciso con una bomba a mano lanciata da due militanti neofascisti. La Russa ribadisce la sua estraneità ai fatti, ma la questione posta dalla professoressa Michela Ponzani è rimasta senza risposta.

La versione di La Russa sui fatti del 1973

Nel video, il presidente del Senato ha raccontato la sua versione di quanto accadde il 12 aprile del 1973. La Russa ricorda che la procura vietò prima la manifestazione dell’MSI contro la “violenza rossa” e poi il comizio che doveva sostituirla.

Come contesto della manifestazione, La Russa parla di alcune violenze politiche avvenute a Milano ai danni di esponenti del Movimento Sociale Italiano e il rapimento, da parte delle Brigate Rosse, di un sindacalista di destra.

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Come motivazioni per il blocco del corteo e del comizio, La Russa cita solo l'”apertura della Fiera Campionaria” a Milano.

Le ragioni del divieto erano però legate alla presenza di attivisti di estrema destra non appartenenti all’MSI, ritenuti pericolosi, e anche al fatto che al comizio avrebbe partecipato Ciccio Franco, allora noto per una retorica violenta e per essere stato a capo dei Moti di Reggio.

Il racconto di La Russa degli scontri

La Russa, che ai tempi era dirigente giovanile dell’MSI, spiega poi di essersi recato, insieme ad altri dirigenti del partito, in questura e di aver saputo lì del “tragico episodio” dell’omicidio di Antonio Marino.

Il presidente del Senato, nel video, dice inoltre che, oltre a quell'”episodio”, non ci furono feriti tra i poliziotti o scontri. In realtà un’altra bomba a mano lanciata dai manifestanti ferì un poliziotto e un passante. Inoltre una scuola fu devastata da atti di vandalismo.

L’allora sostituto procuratore Guido Viola definì i partecipanti al corteo “Un’orda di barbari intenti a distruggere, saccheggiare, ferire e devastare”. Nel video, La Russa definisce gli scontri “incidenti originati inevitabilmente” dal divieto del comizio.

Le indagini successive

Il presidente del Senato ha poi sottolineato di non essere mai stato coinvolto a livello legale: “Io non fui mai processato per niente. Anzi negli atti processuali c’è scritto che mi adoperai per non far succedere incidenti” ha dichiarato.

La Russa spiega poi che anche i dirigenti dell’MSI indagati per i fatti furono assolti. Le indagini, però portarono anche alle condanne di due manifestanti neofascisti, Vittorio Loi e Maurizio Murelli, per l’omicidio di Antonio Marino, rispettivamente a 19 e 18 anni di carcere.

A indicare i due come i responsabili fu un dirigente dello stesso Fronte della Gioventù di cui faceva parte anche La Russa.

La professoressa Michela Ponzani, dalle cui parole è nata questa polemica, non ha però mai sostenuto che La Russa fosse stato riconosciuto responsabile allora, ma che avrebbe rischiato il carcere secondo le leggi attuali, tra cui quelle approvate dal Governo Meloni. Su questo il presidente del Senato non ha commentato.