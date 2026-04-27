Ignazio La Russa parla con Marotta dell'Inter dopo il caso dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, "sono sereno"

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Ignazio La Russa ha riferito di aver parlato con il presidente dell’Inter Beppe Marotta dopo la notizia dell’indagine sull’ex arbitro poi diventato designatore arbitrale di Serie A e B Gianluca Rocchi. “Mi è sembrato sereno e convinto”, ha raccontato il presidente del Senato, che poi ha aggiunto: “Restiamo concentrati sullo Scudetto, mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio”.

La rivelazione di La Russa su Marotta dell’Inter

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento, ha raccontato all’agenzia Adnkronos di aver parlato con Beppe Marotta dopo l’esplosione del caso arbitri, con l’indagine in corso della Procura di Milano.

La Russa ha riferito: “Ho parlato con Marotta, mi è sembrato sereno e convinto. Quindi, anche io sono sereno e convinto”.

ANSA

Il presidente del Senato ha poi aggiunto: “Ma poi di cosa parliamo?! Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0… Piuttosto, restiamo concentrati sullo Scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio“.

Le dichiarazioni di Beppe Marotta

A margine della partita contro il Torino disputata nel pomeriggio di domenica 26 aprile, Beppe Marotta ha commentato pubblicamente la nuova inchiesta sul calcio italiano che vede indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva.

In merito a un presunto incontro sugli arbitri graditi e sgraditi all’Inter, il presidente nerazzurro ha dichiarato: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti”.

Marotta ha poi aggiunto: “Nella scorsa annata abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco per esempio al rigore di Inter-Roma. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro“.

Inter e dirigenti non indagati

ANSA, citando fonti qualificate della Procura di Milano, riferisce che “l’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati“.

Quindi, le persone iscritte nel fascicolo sarebbero tutte legate al mondo arbitrale: le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sarebbero 4-5, nessuna del campionato in corso.

Le parole dell’avvocato di Gianluca Rocchi

Antonio D’Avirro, avvocato di Gianluca Rocchi, si è pronunciato sulle imputazioni contestate dalla Procura di Milano. Le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate”.

Il legale ha poi dichiarato: “Il presunto accordo allo stadio Meazza? Rocchi girava tutti gli stadi e comunque la Procura deve indicare chi sono queste altre persone. Io ne ho fatti di processi per frode sportiva e non ho mai visto che nell’imputazione non si dica chi sia l’altro soggetto”.