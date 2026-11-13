Ignazio La Russa ricorda che "il fascismo lo ha voluto il popolo", poi il paragone con Gesù e Barabba

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Dichiarazioni che faranno discutere quelle che Ignazio La Russa ha rilasciato parlando davanti a degli studenti delle superiori a un evento in programma venerdì 13 novembre. Il presidente del Senato ha ricordato come il fascismo sia stato “voluto dal popolo” e lo ha paragonato al noto episodio biblico con protagonisti Gesù e Barabba.

Ignazio La Russa parla del fascismo

“È il popolo che ha voluto il fascismo”. Queste alcune delle parole che Ignazio La Russa ha pronunciato in un evento a Palazzo Marino e che sono state riportate dai giornali.

Il presidente del Senato, inoltre, ha attaccato Gustavo Zagrebelsky e sollevato un parallelismo tra fascismo e cristianesimo.

ANSA

Le frasi del presidente del Senato

Ignazio La Russa ha parlato davanti a degli studenti delle superiori a Palazzo Marino in occasione di un’iniziativa organizzata per le scuole e dal titolo “Giovani di sana e robusta Costituzione”.

In questo contesto, ha affermato: “La volontà del popolo può essere imperfetta, d’altronde è il popolo che ha voluto il fascismo. Ha sbagliato il popolo, ma non c’è un rimedio oltre a quello di dare fiducia alla sua volontà”.

La Russa ha quindi attaccato il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky. “Dire ‘il popolo ha sbagliato’, e dirlo quando conviene, come fa Zagrebelsky, è un errore clamoroso. Chi si vuole ergere a giudizio della volontà popolare è il più antidemocratico che esista. È come dire che ci sono decisioni giuste quando mi piacciono e decisioni sbagliate quando lo dico io. No, bisogna accettare la volontà popolare e poi sarà la storia a dire se è giusto o sbagliato”, ha aggiunto.

Il paragone con Gesù e Barabba

Sempre nel suo j’accuse contro Zagrebelsky, il presidente del Senato ha tracciato un parallelismo tra fascismo e cristianesimo, come riportato da Repubblica. La Russa ha citato alcuni passaggi del costituzionalista e detto: “Sbaglia clamorosamente chi mette in discussione la capacità del popolo di scegliere. Lui fa l’esempio di Barabba e Gesù, ma se il popolo non avesse scelto Barabba e Gesù non fosse stato crocifisso, non avremmo avuto il Cristianesimo. Quindi anche quella volta ha avuto ragione la volontà divina che ha ispirato il popolo”.

Il riferimento è all’episodio raccontato nella Bibbia quando, davanti a Ponzio Pilato, il popolo fu chiamato a scegliere se liberare Gesù o il brigante Barabba, opzione che fu scelta dalla maggioranza e che costrinse il primo dei due alla crocifissione.

Infine, interrogato dagli studenti sull’effettiva possibilità che possa diventare Presidente della Repubblica, Ignazio La Russa ha glissato: “Sarebbe un onore per qualunque italiano, ma io non ho l’attitudine perché preferisco la politica più attiva e non al di sopra delle parti”.