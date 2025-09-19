IgNobel 2025, tra i vincitori anche gli italiani con la "cacio e pepe senza grumi": tutti i premi più assurdi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Gli IgNobel 2025 sono tornati a celebrare la scienza bizzarra che prima fa sorridere e poi riflettere. Quest’anno l’Italia è stata grande protagonista con uno studio molto particolare: la ricetta perfetta della cacio e pepe senza grumi, premiata nella categoria Fisica. I riconoscimenti, ideati dalla rivista Annals of Improbable Research e consegnati come sempre a Boston, hanno incoronato anche ricerche su lucertole che mangiano pizza, pipistrelli ubriachi e persino scarpiere contro la puzza delle scarpe.

IgNobel 2025, tra i vincitori anche degli italiani

Il team di ricercatori italiani, composto da Giacomo Bartolucci, Daniel Maria Busiello, Matteo Ciarchi, Alberto Corticelli, Ivan Di Terlizzi, Fabrizio Olmeda, Davide Revignas e Vincenzo Maria Schimmenti, ha pubblicato lo studio su Physics of Fluids.

Come riporta ANSA, tutto è nato da una cena tra colleghi: cucinando grandi quantità di pasta, il problema era sempre lo stesso, i grumi di formaggio nella salsa.

Gli studiosi hanno trovato la soluzione: basta aggiungere amido di mais (2-3% in peso rispetto al formaggio).

In questo modo non serve un controllo rigoroso della temperatura e la salsa resta liscia.

Lo studio ha portato persino alla definizione della “fase mozzarella”, lo stato in cui la miscela di acqua e formaggio non può evitare di separarsi, creando i grumi.

Il premio per le lucertole che mangiano il formaggio

Un altro premio ha coinvolto l’Italia insieme a Francia, Togo e Nigeria, nella categoria Nutrizione. A essere osservate sono state le lucertole Agama, che in Togo si sono adattate a un nuovo alimento: la pizza.

Secondo il biologo Luca Luiselli, queste lucertole, normalmente insettivore, hanno sviluppato una forte preferenza per la pizza al formaggio, con effetti inattesi: le femmine più nutrite depongono più uova.

Una dimostrazione lampante di come gli animali possano cambiare la loro ecologia per adattarsi all’ambiente urbano.

Gli altri IgNobel

Non potevano mancare i riconoscimenti più curiosi. Per la letteratura è stato premiato lo studio postumo di William B. Bean, che per 35 anni ha misurato la crescita delle sue unghie, dimostrando come rallenti con l’età.

Per la psicologia, i ricercatori Marcin Zajenkowski e Gilles Gignac hanno studiato il legame tra narcisismo e percezione della propria intelligenza.

Nella pediatria è stato ricordato un esperimento del 1991: quando le madri mangiano aglio, il latte materno cambia odore, ma i neonati sembrano gradirlo di più. Per la chimica, un gruppo di studiosi ha testato il teflon come additivo per aumentare il senso di sazietà nei ratti.