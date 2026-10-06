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Violava il divieto di avvicinamento nei confronti dei propri familiari, per questo motivo un uomo è stato arrestato a Potenza. A incastrare il soggetto è stato il sistema di monitoraggio elettronico che ha segnalato la sua presenza nell’area vietata secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Viola il divieto di avvicinamento a Potenza

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, intorno all’1:20 del mattino. Gli agenti della Squadra Volante sono stati allertati dal sistema di controllo elettronico, che ha rilevato l’uscita dell’uomo dall’area di separazione imposta dal provvedimento giudiziario.

Una volta ricevuta la segnalazione, i poliziotti si sono recati immediatamente nei pressi dell’abitazione dei genitori dell’uomo. Qui hanno individuato il soggetto, che si trovava in violazione delle prescrizioni della misura cautelare. Il provvedimento prevedeva il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore a 500 metri dai familiari e il divieto di comunicazione, anche tramite strumenti telefonici e telematici.

Le verifiche e l’arresto

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori è emerso che l’uomo si era presentato presso l’abitazione dei genitori già nelle ore precedenti, trattenendosi sia all’interno dello stabile che nelle immediate vicinanze.

Dopo aver completato le verifiche e gli adempimenti di rito, gli agenti hanno proceduto all’arresto per la presunta violazione dell’articolo 387-bis del Codice Penale, che riguarda la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

Le conseguenze e la fase delle indagini: cosa dice la legge

Informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la Casa circondariale di Potenza. Come anticipato, l’articolo 387-bis del Codice Penale dispone quanto segue:

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 473 bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

IPA