Una fuga rocambolesca per le vie di Spoleto si è conclusa con un arresto e diversi reati contestati: il soggetto, un giovane di 26 anni, è stato fermato dalla Polizia dopo un inseguimento ad alta velocità durante il quale ha messo in pericolo la sicurezza pubblica. L’uomo, cittadino italiano con numerosi precedenti, è risultato positivo a sostanze stupefacenti e alcol. L’episodio si è verificato nella mattinata di domenica.

L’operazione a Spoleto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta grazie all’intervento tempestivo degli agenti della volante del Commissariato di P.S. di Spoleto, che hanno notato un’autovettura procedere contromano in via Tuderte.

Tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno intercettato il veicolo sospetto. Il conducente, invece di fermarsi all’alt imposto dalla Polizia, ha accelerato dando il via a una fuga pericolosa. L’auto ha attraversato numerose arterie cittadine, spesso in contromano e a velocità sostenuta, effettuando manovre di sorpasso rischiose e mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada.

La collisione e l’arresto

L’inseguimento si è concluso in via XXV Aprile, dove il veicolo in fuga si è scontrato con l’auto di servizio della Polizia coinvolgendo anche alcune vetture parcheggiate.

Dopo l’impatto il giovane ha opposto resistenza agli agenti, che sono comunque riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto.

Gli accertamenti sanitari e le conseguenze

Una volta fermato il 26enne è stato sottoposto ad accertamenti sanitari che hanno evidenziato uno stato di intossicazione da sostanze stupefacenti e alcol.

Gli esami tossicologici hanno confermato la positività a cannabinoidi, cocaina e alcol. Durante l’udienza di convalida dell’arresto il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il Commissariato di P.S. di Spoleto.

I reati contestati

Al giovane sono stati contestati i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento.

L’episodio ha destato particolare preoccupazione per la pericolosità delle manovre compiute durante la fuga e per lo stato psicofisico alterato del conducente.

