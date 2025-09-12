Igor Protti e la foto dall'ospedale, il tumore è arrivato alle vertebre: necessaria la radioterapia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Igor Protti ha aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute con un post sui social. L’ex calciatore ha raccontato che il tumore si è esteso fino alle vertebre, rendendo ora necessaria la radioterapia. Il messaggio è arrivato il 12 settembre dall’ospedale Santa Chiara di Pisa, dove Protti è ricoverato e seguito dai medici che lo stanno accompagnando in questa difficile battaglia.

Igor Protti e la foto dall’ospedale

Nel post, accompagnato da una foto dal letto d’ospedale, Igor Protti ha scritto: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia”.

Una dichiarazione che ha lasciato senza fiato i tanti che in questi mesi gli hanno dimostrato vicinanza e affetto.

ANSA

Igor Protti nel 2019

L’ex calciatore ha aggiunto parole di ringraziamento: “Grazie a tutti per il vostro affetto. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi”.

I messaggi di sostegno

Da Bari a Livorno, passando per Napoli, le città che hanno amato il suo talento e il suo carattere hanno subito espresso solidarietà.

Riccardo Capparella ha condiviso la sua maglia accanto alla storica numero 10 di Protti, con la Fortezza Vecchia sullo sfondo.

Anche l’U.S. Livorno ha mandato un messaggio ufficiale di vicinanza, con l’allenatore Alessandro Formisano che, prima della sfida contro la Vis Pesaro, ha dedicato parole speciali al simbolo amaranto.

Sui social, amici ed ex compagni hanno lasciato centinaia di commenti, ribadendo che Protti non è solo in questo percorso.

L’annuncio del tumore a luglio

Già lo scorso 5 luglio, l’ex attaccante aveva parlato apertamente della malattia con un post sui social: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre”.

In quell’occasione aveva spiegato di aver subito un primo intervento chirurgico e di essere pronto a iniziare le cure.

Ora, a distanza di due mesi, la situazione si è complicata, costringendolo a sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie.

Protti, che compirà 58 anni il prossimo 24 settembre, è ricordato come uno degli attaccanti più prolifici e amati del calcio italiano.

Capocannoniere in Serie A, B e C1, è diventato un’icona soprattutto con la maglia del Livorno, squadra con cui ha costruito un legame indissolubile.