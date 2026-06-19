Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il calcio piange Igor Protti, morto a 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. L’ex attaccante si è spento a causa del recente aggravamento della malattia scoperta un anno fa. Nonostante ciò, tre settimane fa era riuscito a realizzare il grande desiderio di accompagnare la figlia all’altare nel giorno del suo matrimonio. Le ultime parole di Protti sono state diffuse dalla famiglia sui social.

Igor Protti morto a 58 anni: l’addio sui social

La notizia del decesso del campione è stata ufficializzata attraverso i canali social ufficiali dell’ex bomber.

I familiari hanno condiviso un ultimo, emozionante pensiero redatto dallo stesso Protti prima di spirare, nel quale l’atleta paragona la propria esistenza a un match giunto ormai al fischio finale.

Nel testo, l’ex calciatore esprime profonda gratitudine verso la propria famiglia e rivolge un ringraziamento speciale a tutti i tifosi delle squadre in cui ha militato, ricambiando l’affetto ricevuto e augurandosi che il distacco sia soltanto un arrivederci.

Per tutti gli appassionati che desiderano tributare l’estremo saluto al calciatore, la salma è stata esposta a partire dalle ore 15 del 19 giugno presso la stanza del commiato Frongillo, situata all’interno del cimitero di Cecina in via della Rimembranza.

Il cordoglio delle istituzioni: le parole di Salvetti e Giani

La scomparsa di Protti ha generato un’ondata di commozione unanime, in particolare in Toscana, regione che lo aveva adottato come vero e proprio simbolo.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha affidato alla rete il proprio sconcerto, parlando di un dolore immenso che colpisce l’intera comunità cittadina e chiunque abbia avuto la fortuna di conoscere anche solo per un minuto l’ex capitano amaranto.

Alle parole del primo cittadino si sono aggiunte quelle del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Il governatore ha voluto sottolineare come l’atleta non sia stato semplicemente un grande calciatore, quanto un punto di riferimento capace di entrare nel cuore della gente con la sua straordinaria umanità prima ancora che con i suoi gol sul terreno di gioco.

La carriera di Igor Protti

Nato a Rimini nel settembre del 1967, il bomber muove i primi passi nel professionismo sotto la guida tecnica di Arrigo Sacchi. D

opo le tappe con le maglie di Virescit Bergamo e Messina, la definitiva consacrazione avviene nella stagione 1995-1996 con la maglia del Bari.

Nonostante la retrocessione della formazione pugliese, Protti mette a segno ben 24 reti, conquistando il titolo di capocannoniere della Serie A in coabitazione con Giuseppe Signori: un’impresa mai riuscita prima a un giocatore di una squadra retrocessa.

Il rapporto speciale con Livorno

Il successivo passaggio alla Lazio gli regala la Supercoppa Italiana, ma la pagina più romantica della sua vita sportiva resta legata ai colori del Livorno.

Accettando di scendere fino alla Serie C1, il giocatore trascina la squadra a suon di gol fino alla massima serie.

Insieme a Cristiano Lucarelli forma una coppia leggendaria ed è stato l’unico, insieme a Dario Hubner, capace di vincere la classifica marcatori in tutte le categorie professionistiche nazionali, ottenendo nel 2007 la cittadinanza onoraria sia a Livorno che a Bari.