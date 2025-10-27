Igor Tudor esonerato dalla Juventus, quanto costa ai bianconeri e il peso del contratto di Thiago Motta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La Juventus esonera Igor Tudor. La panchina dell’allenatore croato non ha retto all’inizio di stagione ritenuto insufficiente dai vertici bianconeri, con una sola vittoria in un mese e mezzo e tre sconfitte consecutive, l’ultima fatale contro la Lazio. Mentre l’ex ct della Nazionale Luciano Spalletti sembra essere in testa nella lista del totonomi per il successore, la società dovrà fare i conti con un nuovo contratto che peserà ulteriormente sul bilancio, insieme a quello del tecnico appena congedato e al maxi stipendio di Thiago Motta.

L’esonero di Igor Tudor

L’annuncio della conclusione del rapporto con Igor Tudor e il suo staff è arrivato con una nota ufficiale in cui la società ringraziava il tecnico e i suoi collaboratori.

“La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese” si legge.

I nomi per la panchina della Juve: da Spalletti a Mancini

A marzo Tudor aveva rilevato Thiago Motta in veste di traghettatore, riuscendo a salvare la stagione della Juventus con l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions centrato all’ultimo respiro, guadagnandosi così la conferma anche per il Mondiale per club e un rinnovo per due stagioni.

La fiducia della società è però saltata dopo otto risultati senza vittorie tra Serie A e Europa. Tra i nomi papabili per raccogliere l’eredità della scottante panchina bianconera sono in corsa Luciano Spalletti, prima ipotesi, ma anche un altro ex ct della Nazionale come Roberto Mancini e l’ex tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino.

I costi dei contratti

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, di certo sarebbe da escludere un ritorno di Thiago Motta, nonostante il tecnico ex Bologna sia a libro paga con la Juventus fino a giugno 2027, con un contratto per lui e il suo staff di circa 12 milioni lordi complessivi.

A meno che l’allenatore italiano non firmi con un altro club, con lo stipendio da 8 milioni di euro a stagione di Tudor il costo totale degli ingaggi pagati dalla società bianconera in tecnici si aggira attualmente intorno ai 20 milioni di euro. Senza contare il prossimo.

Una spesa che potrebbe portare la Uefa ad accedere i riflettori sui conti bianconeri, se dovessero superare il perimetro del Fair Play Finanziario.