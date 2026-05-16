Il 16 maggio la prima giornata nazionale contro il body shaming, cosa significa e il perché del colore fucsia
Nel 2025 il Senato ha approvato la legge per istituire il 16 maggio la giornata nazionale contro il body shaming: oggi è la prima ricorrenza
Il 16 maggio è la giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Quella contro il body shaming è la prima giornata a essere celebrata dopo l’approvazione della legge del 3 Ottobre 2025 n.150. Ottomila Comuni e 16 Regioni coinvolte e Montecitorio illuminato di fucsia dal tramonto di sabato all’una di domenica sono solo alcune delle iniziative in campo.
- La giornata nazionale contro il body shaming
- Perché è importante parlare di body shaming
- La scelta del colore fucsia
- Giornata dedicata a Paolo Mendico
La giornata nazionale contro il body shaming
La giornata nazionale contro il body shaming è stata istituita ufficialmente in Italia con la legge n. 150 del 3 ottobre 2025.
Quella di quest’anno, dunque, è la prima ricorrenza della giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone.
la ricorrenza ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità di comportamenti offensivi, bullismo e cyberbullismo legati al corpo e ai canoni estetici.
Perché è importante parlare di body shaming
Martina Semenzato è la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e prima firmataria della legge del 3 Ottobre 2025 n.150 che ha istituito la giornata in questione.
“La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il body shaming.
Il bodyshaming è stato definito da Martina Semenzato “una vera stortura sociale“: per questo, ha aggiunto, serve “promuovere, soprattutto fra i giovani, una cultura del rispetto, per far comprendere la gravità dei comportamenti denigratori, mostrando le gravi conseguenze, fisiche, emotive, relazionali e sociali che possono causare; aumentare la consapevolezza anche degli adulti”.
La scelta del colore fucsia
Ottomila Comuni e 16 Regioni sono coinvolte e Montecitorio sarà illuminato di fucsia dal tramonto di sabato all’una di domenica.
La richiesta ai sindaci è quella di illuminare di fucsia i monumenti cittadini, mentre ai dirigenti scolastici che aderiranno viene chiesto di organizzare laboratori ed incontri con gli esperti.
Il fucsia, infatti, è stato scelto come colore simbolo per rappresentare l’ottimismo, l’inclusione e l’accettazione di sé.
Giornata dedicata a Paolo Mendico
Lo scopo della giornata del 16 maggio, come detto, è sensibilizzare i cittadini sulla gravità di comportamenti offensivi che prendono di mira il corpo e l’aspetto fisico e che dilagano soprattutto online.
Denigrare l’aspetto fisico di qualcuno è una condotta pericolosissima, oltre che vergognosa: non a caso Cristina Semenzato ha scelto di dedicare la Giornata a Paolo Mendico, lo studente di 14 anni che si è tolto la vita per le continue offese che subiva.
Denigrare, offendere o prendere in giro qualcuno per altezza, peso o colore della pelle significa insultare aspetti che sono rappresentativo della persona e quindi della sua identità.