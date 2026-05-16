Il 16 maggio la prima giornata nazionale contro il body shaming, cosa significa e il perché del colore fucsia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il 16 maggio è la giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Quella contro il body shaming è la prima giornata a essere celebrata dopo l’approvazione della legge del 3 Ottobre 2025 n.150. Ottomila Comuni e 16 Regioni coinvolte e Montecitorio illuminato di fucsia dal tramonto di sabato all’una di domenica sono solo alcune delle iniziative in campo.

La giornata nazionale contro il body shaming

La giornata nazionale contro il body shaming è stata istituita ufficialmente in Italia con la legge n. 150 del 3 ottobre 2025.

Quella di quest’anno, dunque, è la prima ricorrenza della giornata contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone.

ANSA

la ricorrenza ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità di comportamenti offensivi, bullismo e cyberbullismo legati al corpo e ai canoni estetici.

Perché è importante parlare di body shaming

Martina Semenzato è la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e prima firmataria della legge del 3 Ottobre 2025 n.150 che ha istituito la giornata in questione.

“La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il body shaming.

Il bodyshaming è stato definito da Martina Semenzato “una vera stortura sociale“: per questo, ha aggiunto, serve “promuovere, soprattutto fra i giovani, una cultura del rispetto, per far comprendere la gravità dei comportamenti denigratori, mostrando le gravi conseguenze, fisiche, emotive, relazionali e sociali che possono causare; aumentare la consapevolezza anche degli adulti”.

La scelta del colore fucsia

Ottomila Comuni e 16 Regioni sono coinvolte e Montecitorio sarà illuminato di fucsia dal tramonto di sabato all’una di domenica.

La richiesta ai sindaci è quella di illuminare di fucsia i monumenti cittadini, mentre ai dirigenti scolastici che aderiranno viene chiesto di organizzare laboratori ed incontri con gli esperti.

Il fucsia, infatti, è stato scelto come colore simbolo per rappresentare l’ottimismo, l’inclusione e l’accettazione di sé.

Giornata dedicata a Paolo Mendico

Lo scopo della giornata del 16 maggio, come detto, è sensibilizzare i cittadini sulla gravità di comportamenti offensivi che prendono di mira il corpo e l’aspetto fisico e che dilagano soprattutto online.

Denigrare l’aspetto fisico di qualcuno è una condotta pericolosissima, oltre che vergognosa: non a caso Cristina Semenzato ha scelto di dedicare la Giornata a Paolo Mendico, lo studente di 14 anni che si è tolto la vita per le continue offese che subiva.

Denigrare, offendere o prendere in giro qualcuno per altezza, peso o colore della pelle significa insultare aspetti che sono rappresentativo della persona e quindi della sua identità.