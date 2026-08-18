Il 33enne Francesco Mazzocchi morto schiacciato dal trattore, dramma nelle vigne sotto gli occhi del fratello

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesimo incidente sul lavoro ed ennesima vittima: a San Colombano al Lambro, comune milanese di poco più di 7mila anime, è morto Francesco Mazzocchi. L’imprenditore 33enne, titolare con il fratello Lorenzo dell’azienda agricola Fratelli Mazzocchi, è deceduto nella sua vigna, mentre stava vendemmiando. Durante la raccolta dell’uva, era alla guida del trattore quando il mezzo, per cause da accertare, si sarebbe ribaltato. Il 33enne è rimasto schiacciato, sotto gli occhi del fratello.

San Colombano al Lambro: Francesco Mazzocchi morto schiacciato dal trattore

I fratelli Mazzocchi, come riporta Il Corriere della Sera, circa un anno fa avevano rilevato un’attività storica e radicata del territorio, puntando tutti i loro risparmi sull’azienda agricola specializzata in vini biologici.

“Ascoltare la terra mentre matura il tempo”, avevano scritto a corredo di una foto di un vigneto, nel primo post su Instagram, dopo aver iniziato l’avventura alla guida dell’azienda. Pochi giorni fa l’ultimo filmato, l’imbottigliamento del rosé.

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Lunedì mattina, intorno alle 10, il dramma: Francesco, residente a Milano, sarebbe rimasto schiacciato dopo che il trattore si è ribaltato tra i filari.

L’incidente avvenuto sotto gli occhi del fratello Lorenzo durante la vendemmia

L’incidente si sarebbe verificato sotto gli occhi del fratello, anche lui impegnato nella vendemmia. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul luogo della tragedia si sono precipitate le squadre del comando dei Vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, che hanno inviato due autopompe serbatoio e un’autogrù.

Inoltre è arrivato l’elisoccorso e sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Ma purtroppo per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e capire per quale motivo il trattore abbia perso stabilità. L’intera comunità di San Colombano al Lambro è sotto shock.

Il sindaco: “Qualcosa di inimmaginabile”

“Ho conosciuto i due fratelli Mazzocchi durante l’ultima festa dell’uva – ha dichiarato il sindaco di San Colombano al Lambro, Alessandro Granata -. Mi avevano colpito subito la loro capacità e il loro entusiasmo. Quello che è successo è una tragedia che ci scuote profondamente come comunità. Qualcosa di inimmaginabile”.

Diego Bassi in lacrime: “Sono a pezzi”

Particolarmente provato anche Diego Bassi, presidente del Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano, l’ente che tutela e promuove la produzione vinicola del territorio: “Sono senza parole. Questi ragazzi avevano scelto un lavoro fatto di sacrifici”.

“Avevano scelto di investire in un territorio che non era il loro, credendo nella terra e nelle sue possibilità. Sono veramente a pezzi. È come se mi avessero strappato il cuore“, ha aggiunto in lacrime Bassi.

E ancora: “Siamo una piccola realtà che raccoglie dieci aziende, quindi ci conosciamo tutti. Sabato avevo scritto sul nostro gruppo WhatsApp gli auguri di buon Ferragosto e proprio Francesco era stato il primo a rispondermi. Oggi, quando i suoi familiari mi hanno chiamato per avvisarmi della tragedia, ho avvertito una pugnalata al cuore”.

“Non è un dolore dovuto a un legame di sangue – ha proseguito – ma forse per certi versi addirittura più profondo, perché provo una sofferenza legata al territorio cui tutti noi apparteniamo. Francesco era un giovane che aveva scelto una professione non semplice, una di quelle che ti fanno venire i calli sulle mani, e vi si dedicava con grande passione.”

“Tante persone della sua età fuggono da queste zone, ma lui e suo fratello hanno scelto di impegnarsi e di mettersi in gioco. Pensare che un ragazzo della sua età, con tutta la vita davanti, non ci sia più fa veramente male”, ha sottolineato il presidente del Consorzio.

“Ora il Consorzio sarà vicino alla famiglia e all’azienda Fratelli Mazzocchi, perché in questo momento la vendemmia è iniziata e non si può fermare. Il vino non è un lavoro, ma una cultura. Noi ci saremo, anche per dare un aiuto pratico in questa drammatica circostanza”, ha concluso Bassi.