Il 40enne Mirko Frescucci trovato morto nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo dopo una serata al bar

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Ad Arezzo la Procura indaga su un giallo delle ultime ore. Un uomo, Mirko Frescucci, è stato trovato morto nei parcheggi dell’ospedale San Donato. La vittima, 40 anni, presentava ferite da arma da taglio, uno scenario che secondo i carabinieri del comando locale e il pm Julia Maggiore suggerisce un’aggressione violenta ma anche un’azione volontaria del 40enne. Secondo le indiscrezioni, la sera precedente Frescucci avrebbe trascorso alcune ore nei bar.

40enne trovato morto ad Arezzo

Come ricostruisce Il Tirreno, i carabinieri del comando di Arezzo e la Procura della Repubblica, rappresentata dal pm Julia Maggiore, indagano su un giallo scoperto intorno alle 3 del mattino di sabato 12 settembre.

Secondo una prima ricostruzione, in un’area sterrata alle spalle dell’ospedale San Donato, adibita a parcheggio in prossimità del Parco del Pionta, un passante ha notato il cadavere e ha subito composto il 112. Lo riporta Ansa.

Secondo i primi rilievi dei militari, il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio e il sangue, oltre a ricoprire le lesioni, era presente anche sul terreno.

Nel momento del ritrovamento Frescucci indossava un paio di jeans e una maglietta, ma non indossava scarpe. I carabinieri cercano l’arma che potrebbe aver procurato quelle lesioni, ma per il momento le ricerche non danno risultati.

Il giallo sulle ipotesi e la dinamica

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’area circostante. Nel frattempo sono al vaglio le prime ipotesi sull’episodio.

Secondo indiscrezioni, non si esclude l’omicidio ma nemmeno il gesto volontario del 40enne, che potrebbe essersi procurato quelle lesioni poi risultate mortali in un momento di autolesionismo. Ansa scrive che Frescucci sarebbe morto dissanguato per le copiose emorragie provocate dai tagli.

Chi era Mirko Frescucci, parlano i testimoni

Originario di Cortona (Arezzo), 40 anni, due ore prima del suo ritrovamento sarebbe stato visto da alcuni testimoni passare la serata in alcuni bar della zona.

Per il momento il suo profilo non risulta associato ad alcuna realtà legata alla tossicodipendenza o allo spaccio. Secondo altri testimoni, riferisce Il Tirreno, poco prima del ritrovamento del corpo sarebbero state sentite delle grida, ma questi dettagli sono ancora da confermare.