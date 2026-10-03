Il 57enne Costantino Puopolo arrestato per la ragazza accoltellata a Salerno, è accusato di tentato omicidio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La 23enne lo aveva riconosciuto da alcuni frame dei sistemi di videosorveglianza, poi l’arresto: Costantino Puopolo, 57 anni, è stato arrestato ad Ariano Irpino (Avellino) con l’accusa di tentato omicidio. Sarebbe lui, secondo la vittima e secondo la Squadra Mobile coordinata dalla Procura, l’uomo che ha accoltellato la ragazza nel centro storico di Salerno il 23 settembre. Un’aggressione, per ora, totalmente inspiegabile dal momento che la 23enne dice di non conoscere l’uomo. L’indagato si dichiara innocente.

Arrestato un 57enne

Era questione di poche ore. Come ricostruisce Ansa, la Squadra Mobile aveva acquisito le immagini di videosorveglianza dei sistemi installati nelle zone interessate dalle indagini, con particolare attenzione ai filmati registrati pochi istanti prima e pochi istanti dopo l’aggressione di Largo San Tommaso D’Aquino, nel cuore di Salerno.

Gli agenti avevano mostrato alcune immagini alla vittima, che aveva riconosciuto l’uomo. Negli stessi istanti gli inquirenti avevano diffuso quei frame per accelerare le ricerche, dunque era partita la caccia all’uomo.

ANSA

Come riporta il Corriere della Sera, gli agenti avevano già individuato l’uomo, nello stesso centro abitato in cui è scattato il fermo, la sera prima, il 2 ottobre.

Assistito dall’avvocato Domenico Carchia, il 57enne si dichiara innocente. Per il momento non è dato conoscere il movente dell’aggressione. Nella sua abitazione, gli agenti avrebbero trovato gli stessi indumenti che l’indagato indossava il 23 settembre.

23enne accoltellata a Salerno, la ricostruzione

I fatti risalgono al 23 settembre. La 23enne, intorno alle 21:30, stava camminando in largo San Tommaso D’Aquino, quando improvvisamente ha ricevuto una coltellata sulla parte sinistra della nuca. La giovane è stata soccorsa da un veterinario che l’ha notata riversa a terra mentre perdeva sangue. La ragazza è stata subito trasportata in codice rosso all’ospedale, dove le hanno curato una ferita di 7 centimetri prodotta da un’arma da taglio che, fortunatamente, non ha intaccato parti vitali.

La 23enne è stata dimessa la mattina dopo, con tanti interrogativi. Ascoltata dagli inviati di Dentro la Notizia, ha raccontato che quella sera stava “aspettando l’orario per fare una videochiamata in tranquillità sui gradoni”. L’uomo l’avrebbe colpita senza proferire parola, mentre la ragazza gli chiedeva chi fosse e cosa volesse. “Mi ha dato una o due coltellate; ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti, e poi sono scappata”, ha raccontato la vittima.

Chi è Costantino Puopolo

Secondo le prime informazioni raccolte dal Corriere della Sera, Costantino Puopolo condurrebbe una vita solitaria, non avendo né amici né parenti vicini. Vive solo, ad Ariano Irpino, e attualmente è disoccupato.

In passato sarebbe stato dipendente dell’azienda ospedaliera locale. Sarebbe solito visitare Salerno per “passare del tempo”, riferisce l’avvocato Carchia ai cronisti.