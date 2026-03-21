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È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni al bar “The Swan” di Milano, a seguito di numerosi episodi di criminalità e disordini. Il provvedimento, firmato dal Questore Bruno Megale, è stato notificato ieri al titolare del locale di piazzale Loreto n.9, dopo una serie di controlli e interventi delle Forze dell’Ordine che hanno riscontrato la presenza di reati e situazioni pericolose per la sicurezza pubblica.

Il provvedimento e le motivazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è maturata nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai locali pubblici milanesi, per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Questore di Milano ha adottato il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dopo aver valutato una lunga serie di episodi che hanno coinvolto il bar “The Swan”. La sospensione della licenza per 15 giorni è stata notificata dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia nella giornata di venerdì 20 marzo.

Gli episodi di violenza e droga

Nel corso degli ultimi mesi, il locale è stato teatro di diversi episodi gravi. Lo scorso maggio, la Polizia Locale ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di un avventore che aveva accoltellato un connazionale. Nel mese di novembre, le Unità Cinofile della Polizia Locale, durante un servizio di repressione dell’uso di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto 3,70 grammi di hashish nel bagno del locale e 3,40 grammi della stessa sostanza nascosti sulla recinzione del dehor.

Controlli e arresti

A inizio gennaio, un controllo della Polizia di Stato all’interno del locale ha portato all’arresto di un avventore che, alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di una dose di hashish. La successiva perquisizione ha permesso di trovare un cellulare con immagini di panetti di hashish, 640 euro in contanti e un mazzo di chiavi di un’auto parcheggiata all’esterno. All’interno dell’auto sono stati scoperti 9 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina.

Clienti pregiudicati e altri episodi

Tra gennaio e febbraio, la Polizia di Stato ha identificato nel locale diversi avventori con precedenti penali e di polizia, anche per reati legati ad armi, immigrazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, reati contro il patrimonio e la persona, rissa e ubriachezza. Uno di questi clienti è risultato destinatario di un Avviso Orale emesso dal Questore di Milano.

Interventi per liti e aggressioni

All’inizio di marzo, la Polizia di Stato è intervenuta due volte presso il bar “The Swan”. Nel primo caso, la segnalazione riguardava due donne moleste in stato di ebbrezza, una delle quali ha ferito un’altra donna con un coccio di bottiglia. Nel secondo episodio, gli agenti sono intervenuti per una lite all’interno del locale dove erano presenti sedici avventori; uno di questi, in stato di agitazione, è stato allontanato e identificato.

Precedenti sospensioni

Il bar “The Swan” non è nuovo a provvedimenti di questo tipo: aveva già subito due provvedimenti di sospensione della licenza, emessi nel 2022 e nel 2024, sempre per problematiche analoghe legate a reati e disordini.

IPA