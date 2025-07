Il biglietto scritto da Shane Tamura prima della strage a Manhattan nel cuore di New York, spunta il movente

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Shane Devon Tamura, l’autore della strage di Manhattan a New York, ha lasciato un biglietto in cui parlava dei suoi propositi suicidi e dal quale emerge un possibile movente. Il 27enne, giocatore di football a livello agonistico ai tempi del liceo, soffriva di encefalopatia traumatica cronica (CTE), una malattia causata da traumi cranici e spesso associata ai giocatori di football. Nel biglietto Tamura esprimeva rancore nei confronti della National Football League (NFL), che ha sede nel grattacielo attaccato dal killer.

Spari a Manhattan, il biglietto scritto da Shane Tamura

Shane Devon Tamura si è suicidato sparandosi al petto dopo aver aperto il fuoco e ucciso quattro persone lunedì sera in un grattacielo nel centro di Manhattan, a New York.

Addosso al 27enne, in una tasca dei pantaloni, la polizia ha trovato un biglietto d’addio scritto prima di compiere la strage.

Nella nota in cui anticipava i suoi propositi suicidi, riporta la Cnn, Tamura affermava di soffrire di CTE e chiedeva che il suo cervello venisse esaminato.

Nel biglietto il killer esprimeva rancore nei confronti della NFL, la lega di football americano. “Non puoi andare contro la NFL, ti schiacceranno”, questo uno dei passaggi riportati dalla Cnn.

Nello scritto di Tamura ci sarebbe anche un riferimento a Terry Long, ex giocatore di football dei Pittsburgh Steelers a cui era stata diagnosticata la CTE, morto suicida nel 2005.

Il possibile movente della strage di New York

La polizia di New York ha fatto sapere che il movente alla base della strage è ancora da chiarire e che le indagini sono in corso.

Il capo della polizia di New York, Jessica Tisch, ha dichiarato che Tamura aveva “una storia documentata di problemi mentali“.

Il biglietto d’addio sembra indicare che il possibile movente sia legato alla malattia del 27enne e al suo rancore verso la NFL, i cui uffici si trovano al quinto piano del grattacielo che Tamura ha attaccato.

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato che la polizia, non riuscendo a entrare negli uffici della NFL, avrebbe cambiato obiettivo.

Cos’è la CTE

La CTE, encefalopatia traumatica cronica, nota anche come sindrome da demenza pugilistica, è una malattia neurologica comunemente associata ai giocatori di football e di altri sport di contatto.

Si tratta di una degenerazione progressiva delle cellule cerebrali, causata da un trauma cranico o da ripetuti colpi alla testa.

È stata descritta per la prima volta in un ex giocatore di football americano, poi riscontrata anche in ex atleti di altri sport di contatto come pugilato, hockey su ghiaccio, rugby e arti marziali.

La storia della scoperta della malattia è stata raccontata anche in un film del 2015, Zona d’ombra, con protagonista Will Smith.