Il bilancio dei feriti di Capodanno 2026: 57 per botti a Napoli, 28 a Roma e 3 a Torino. Risse a Milano

In tutta Italia si è festeggiato il Capodanno e, in alcuni luoghi, le celebrazioni sono decisamente sfuggite di mano. Seppur i vigili urbani parlano di una notte relativamente tranquilla, i feriti sono numerosi in tutto il Paese. Soltanto a Napoli e provincia, sono 57 le persone finite in ospedale a causa dei botti, altri 31 si aggiungono tra Roma e Torino. Numerosi ricoveri anche a Milano.

A Napoli 57 persone in ospedale per i botti

Aumenta significativamente il numero di feriti per l’esplosione di botti tra Napoli e provincia: 36 lo scorso anno, 57 nel primo giorno del 2026.

La Questura di Napoli specifica che 41 delle persone finite in ospedale sono già state dimesse, altre 16 restano in osservazione.

ANSA Botti illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma

Il maggior numero di feriti si registra a Napoli, con 42 feriti, di cui 7 minorenni, tutti dimessi.

Nella provincia campana i feriti sono 15 in tutti, tra cui 4 minori di 18 anni. Nessuno al momento risulta grave.

Feriti anche a Roma e Torino

“Abbiamo ricevuto 500 chiamate, seguite da 250 interventi legati per lo più all’esplosione di fuochi pirotecnici” ha raccontato a RaiNews 24 il commissario capo della Questura di Roma, Marco Piccione.

Nella capitale sono 28 le vittime al momento segnalate dei botti di Capodanno, tutti feriti ma nessuno in pericolo di vita.

A Torino sono 3 le persone portate in ospedale per un’esplosione finita male, tutte ferite in codice verde.

Si tratta di due persone di circa cinquant’anni e di una ragazza di 16 anni con lesioni agli arti superiori.

Tra i feriti più gravi della nottata si segnala un ragazzo di 17 anni che, a causa dell’esplosione di un petardo, ha perso la mano a Vieste, in provincia di Foggia.

Capodanno di eccessi in tutta Italia

Sono stati più di 100 gli interventi di forze dell’ordine e personale sanitario a Milano, dove si sono registrate decine di intossicazioni etiliche, anche tra minorenni.

Il capoluogo lombardo è stato luogo di numerose risse per futili motivi, con circa 10 persone ricoverate in ospedale, nessuno in gravi condizioni.

In totale, nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, sono stati 770 gli interventi dei Vigili del Fuoco in Italia, lo scorso anno furono 882.

Il maggior numero di incendi legati ai botti di Capodanno si è registrato in Emilia-Romagna (114), seguita da Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto-Adige (77).

Si distinguono in positivo le regioni di Sardegna e Molise, dove nessun intervento è stato necessario.