Il bilancio di feriti e fermati dopo gli scontri in piazza Duomo a Milano, danni a palazzi storici e metro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il bilancio degli scontri partiti da piazza Duomo a Milano è di circa quaranta feriti e una cinquantina di giovani fermati. Il numero di feriti è più o meno equamente ripartito tra i protagonisti dei disordini e gli agenti di polizia intervenuti. La manifestazione “Italia in piazza”, ispirata alle proteste francesi, è quasi subito degenerata in violenti scontri causati da circa 500 giovani facinorosi che hanno danneggiato auto, vetrine e palazzi.

Scontri in piazza Duomo a Milano, il motivo del corteo

Protagonisti degli scontri sono stati centinaia di giovani, molti dei quali italiani di seconda generazione che sarebbero arrivati ieri, sabato 17 ottobre, in piazza Duomo a Milano dalle zone periferiche della città e dalle province vicine.

I ragazzi, molti dei quali in divisa “maranza” con tute, cappucci e volti coperti, sono diventati quasi subito protagonisti del corteo, partito con intenzioni pacifiche. I manifestanti, che protestavano contro carovita e scarsa attenzione per le scuole, hanno proseguito verso il cimitero monumentale come stabilito.

Il bilancio degli scontri in piazza Duomo: feriti e fermati

I giovani incappucciati, invece, hanno stazionato nella zona di piazza Duomo e hanno letteralmente messo a ferro e fuoco il salotto buono di Milano. A diverse ondate i violenti hanno affrontato la polizia lanciando alcune bombe carta, fuochi d’artificio, estintori e lanciando pietre.

Gli agenti in tenuta antisommossa hanno reagito con lacrimogeni e cariche. Il bilancio finale, come detto, è di circa 40 feriti (20 per parte) e di una cinquantina di giovani fermati e portati in Questura.

I resoconti parlano di diversi negozi della zona assaltati da gruppi di “maranza”, come il Decathlon di piazza Cairoli, Footlocker e un punto Nike in corso Vittorio Emanuele II.

Durante i disordini, che hanno interessato anche strade vicine come via Broletto e via Bossi, i giovani hanno dato alle fiamme un bagno chimico di un cantiere in piazza Duomo e danneggiato transenne, cassonetti e un’auto dei carabinieri. Danneggiate anche le stazioni della metropolitana della zona.

I maranza hanno agito anche nelle zone vicine al duomo

Gli scontri sono proseguiti fino alla tarda serata anche all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, sotto gli occhi impauriti dei tanti turisti che si stavano godendo una passeggiata tra le vetrine del lusso di Milano.

Neanche l’arrivo degli idranti è bastato a disperdere i gruppi di violenti, che hanno seminato il panico per tutto il pomeriggio. L’accaduto è stato duramente condannato, tra gli altri, anche dalla premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha citato anche quanto accaduto, nella stessa giornata, anche a Torino e Bologna, dicendo che “quanto accaduto non può essere ignorato”.

Matteo Salvini ha condannato i disordini e rilanciato una proposta di legge della Lega.

Non solo Milano, violenza anche a Bologna e Torino

A Bologna, il corteo contro il caro vita è degenerato nei pressi della stazione, dove gruppi di manifestanti hanno lanciato pietre, bottiglie e bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni.

Sono stati incendiati cassonetti e biciclette a noleggio, mentre una decina di negozi ha riportato danni alle vetrine. Sette persone sono state fermate. A Torino, invece, alcuni giovani incappucciati hanno fatto irruzione nella libreria Feltrinelli della stazione di Porta Nuova, scaraventando i libri a terra.

Gli scontri si sono poi estesi ad altre zone del centro, tra lanci di pietre e oggetti contro gli agenti, barricate improvvisate e cassonetti rovesciati. Le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti. Il bilancio provvisorio parla di tre feriti e dodici persone fermate. Anche in questo caso le manifestazioni erano ispirate a quelle in corso da settimane in Francia.