Il bimbo con il cappello blu torna a casa, il giudice attacca il governo Usa ignorante: "Trump aspirante re"

Il bimbo con il cappello blu, simbolo della violenza dell’ICE negli Stati Uniti, tornerà a casa. Lo ha deciso un giudice federale: Liam Comejo Ramos e suo padre saranno rilasciati non oltre martedì, mentre il loro caso procederà in tribunale. La decisione arriva insieme a un messaggio per l’amministrazione Trump, definita “ignorante” sulla Dichiarazione di Indipendenza, e che definisce implicitamente Donald Trump “un aspirante re autoritario”.

Liam Comejo Ramos torna a casa

La foto del bimbo di 5 anni con il cappellino blu e lo zainetto di Spiderman, rapito dall’ICE sul vialetto di casa, ha fatto il giro del mondo ed è diventata simbolo della violenza che si sta scatenando contro gli stranieri negli Stati Uniti. Proprio questi eventi hanno portato la popolazione a reagire. Ormai tristemente noti anche i casi di Renee Nicole Good e Alex Pretti dopo l’escalation.

Liam, preso insieme al padre, era stato trasferito a 2.100 chilometri dalla sua casa a Minneapolis. Si trovavano da più di una settimana in un centro di detenzione per famiglie del Texas.

Courtesy of Columbia Heights Public Schools

Alcuni deputati erano riusciti a entrare nella struttura per capire come stessero i due, ma soprattutto il più piccolo di 5 anni, che sembrava stare fisicamente e psicologicamente molto male. Da quel momento è arrivata un’accelerazione per la sua liberazione.

Il bimbo usato come esca

Si è parlato del bimbo con il cappellino blu come “esca” per attirare i suoi genitori. I funzionari dell’immigrazione hanno dato la colpa alla madre, perché secondo loro era a pochi passi di distanza ma si era rifiutata di prenderlo. Intendevano, come spiegano loro stessi giorni dopo, che si era rifiutata di essere detenuta insieme al figlio.

La donna in questione, in gravidanza e con un altro figlio, era minacciata dall’ICE. Secondo le testimonianze, gli agenti avrebbero usato il bimbo come esca per cercare di farla uscire. Hanno chiesto a Liam di bussare alla porta per far uscire la madre.

A quel punto è stato il padre del bambino a essere preso. La coppia si è divisa quindi la responsabilità tra i due minori. Un funzionario dell’ICE ha dichiarato: “I miei agenti hanno fatto tutto il possibile”.

Cosa ha deciso il giudice

Il giudice in aula è stato categorico: rilasciare il bambino e suo padre “il prima possibile”. Entro martedì i due dovrebbero poter tornare a casa, a una sorta di normalità, mentre il processo contro di loro prosegue in tribunale.

Gli avvocati della famiglia: “Siamo lieti che la famiglia possa ora concentrarsi sullo stare insieme e trovare un po’ di pace dopo questa traumatica esperienza”, hanno dichiarato. Ma tra tutte le dichiarazioni, quella più tagliente arriva dal giudice che ha emesso la sentenza.

Fred Biery, giudice distrettuale, ha dato una lezione di educazione civile all’amministrazione Trump, accusando il governo di ignorare la Dichiarazione di Indipendenza. Ha anche avvicinato implicitamente Donald Trump all’immagine di “un aspirante re autoritario“. Ha inoltre accusato il governo Usa di perseguire una politica incompetente di deportazione per “brama di potere sfrenato”, imponendo crudeltà nella sua ricerca, fino a traumatizzare bambini.