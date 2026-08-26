Il borseggiatore di Venezia Mika muore per un malore, “Aveva appena derubato due anziani turisti”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È morto a Venezia “Mika”, cittadino romeno e noto alle forze dell’ordine per essere un borseggiatore. Il 47enne, ha accusato un malore improvviso nella zona delle Zattere. Secondo quanto segnalato da una pagina Facebook che monitora i borseggiatori di Venezia, poco prima Mika aveva derubato due anziani turisti insieme ad alcuni complici.

Il borseggiatore Mika muore a Venezia

Definito da diverse testate locali come un “storico borseggiatore” di Venezia, Mika ha sempre operato nella zona del centro storico della città. Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, ha accusato un malore improvviso ed è morto.

Forse è stato un infarto a coglierlo mentre si trovava davanti a Palazzo Cosulich, dove stava passeggiando insieme ad altre tre persone. I tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 sono stati inutili.

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Il malore improvviso dopo il furto

Secondo quanto segnalato dalla pagina Facebook “Veneziani non distratti”, poco prima Mika aveva derubato una coppia di anziani turisti in campo dei Frari. Approfittando di un momento di distrazione, il borseggiatore avrebbe rubato il portafoglio dallo zaino della coppia, portando via anche alcuni farmaci salvavita.

Circa mezz’ora dopo il colpo, sempre secondo quanto ricostruito dalla pagina social che monitora l’attività dei borseggiatori di Venezia, avrebbe accusato un malore improvviso accasciandosi a terra.

Gli operatori hanno utilizzato anche il defibrillatore, ma per il 47enne di nazionalità romena non c’è stato nulla da fare.

I commenti social per la morte del borseggiatore Mika

Il gruppo di borseggiatori, tra cui Mika, avrebbe approfittato di un funerale in corso nella Basilica dei Frari per agire in sicurezza nel piazzale affollato.

La notizia della morte del borseggiatore di origine romena si è diffusa sui social e i commenti non sono stati teneri. Sotto il post della pagina “Veneziani non distratti-Stop borseggi a Venezia” molti utenti si sono rallegrati per il decesso del 47enne.

Poco dopo i gestori della pagina hanno deciso di bloccare i commenti sotto il post che riportava la notizia del malore accusato da Mika dopo il presunto colpo consumato nei pressi della Basilica dei Frari, nel centro storico della città lagunare.