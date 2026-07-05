Il Brasiliano aggredisce operatori Ama sul Lungotevere, ha minacciato anche i carabinieri: "Inaccettabile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Massimiliano Minnocci, noto come “il Brasiliano”, è stato denunciato. L’uomo avrebbe aggredito degli operatori dell’Ama in zona Lungotevere Maresciallo Diaz, di fronte al Bar River. L’influencer, secondo le testimonianze, era in stato di agitazione e ha inseguito due netturbini che stavano iniziando il turno di lavoro. Giunti i carabinieri, ha inveito contro di loro. Dopo la minaccia di ucciderli, le forze dell’ordine lo hanno fermato. Ama esprime solidarietà ai propri operatori.

Il Brasiliano aggredisce dei lavoratori Ama

Intorno alle 7 del mattino di sabato 4 luglio, Massimiliano Minnocci, noto come “il Brasiliano”, è stato fermato dai carabinieri. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale.

Il candidato a sindaco, in evidente stato di alterazione secondo i presenti, avrebbe aggredito due netturbini e poi anche i carabinieri sopraggiunti in soccorso di questi.

Una nuova denuncia che aggrava la sua posizione, soprattutto dopo la conferma della condanna da parte del Tribunale di Grosseto a cinque anni e dieci giorni per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità; e dopo l’arresto per aver picchiato la fidanzata nel 2024.

Come si è svolta l’aggressione

Repubblica racconta l’episodio di violenza. Scopriamo così che Minnocci era in zona Bar River, sul Lungotevere Maresciallo Diaz, quando ha visto i due addetti alla raccolta dei rifiuti.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo senza alcun motivo avrebbe iniziato a rincorrere i due operatori. Un venticinquenne si è chiuso dentro il camioncino della raccolta rifiuti per sfuggirgli.

Minnocci avrebbe quindi iniziato a prendere a calci il mezzo fino all’arrivo dei carabinieri. Don si è però calmato e ha aggredito anche gli agenti, gridando loro “vi ammazzo“.

La nota di Ama

Il presidente di Ama, Bruno Manzi, e il direttore generale, Alessandro Filippi, hanno espresso la loro solidarietà agli operatori. Nello stesso giorno, dopo l’aggressione de “il Brasiliano”, nel pomeriggio un altro lavoratore è stato colpito al volto mentre svuotava i cestini.

Condanna netta per le aggressioni: “Si tratta di episodi inaccettabili di violenza che colpiscono i nostri operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il giusto decoro e la pulizia della Capitale”.

Domenica mattina, in live su Instagram, Minnocci ha riferito altre parole contro gli operatori. Seduto a un bar del centro a fare colazione, si è rivolto contro il furgoncino Ama che stava effettuato le pulizie: “A rompe i co***oni”.