Il buco di nove ore nel racconto di Claudio Carlomagno sulla scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara

Gli accertamenti sul cadavere rinvenuto nella ditta di Claudio Carlomagno hanno chiarito che appartenesse a Federica Torzullo, svanita nel nulla da Anguillara Sabazia l’8 gennaio. Questo il riepilogo di ciò che si sa sulla sua scomparsa. A tal proposito si parla di un buco di almeno 9 ore intercorse tra l’ultimo fotogramma che inquadra la 41enne mentre rientra a casa e l’ultimo segnale inviato dal suo smartphone.

Perché si parla di un buco di nove ore

L’8 gennaio una videocamera di sorveglianza ha immortalato il momento in cui Federica Torzullo ha fatto rientro a casa, nella villetta di via Costantino ad Anguillara Sabazia.

L’orologio dell’occhio elettronico segnava circa le ore 23. Da quel momento la donna non è più stata immortalata, nemmeno nell’atto di uscire nuovamente di casa il giorno dopo.

Alle 8:20 del 9 gennaio – scrive Roma Today – il telefono della donna diventa irraggiungibile. Claudio Carlomagno, ricordiamo, è andato a denunciare la scomparsa della moglie alle 16 dello stesso giorno.

Ciò sarebbe avvenuto – continua Roma Today – solo dopo aver ricevuto una telefonata dai colleghi della moglie, che lo hanno messo al corrente che la donna non si era presentata al lavoro.

Il racconto di Claudio Carlomagno

Nella stessa settimana in cui è avvenuta la scomparsa, Federica Torzullo e Claudio Carlomagno avrebbero dovuto presentarsi alla prima udienza per la pratica di separazione.

Carlomagno ha raccontato che nella notte tra l’8 e il 9 gennaio la donna avrebbe dormito nella camera del figlio. Il marito sarebbe solito russare, un disturbo che spesso avrebbe tolto il sonno alla donna. Federica, inoltre, l’indomani mattina avrebbe dovuto svegliarsi presto, per questo aveva scelto di dormire in un’altra stanza.

Cosa non torna nella scomparsa di Federica Torzullo

Il primo racconto fornito da Carlomagno ai carabinieri in sede di denuncia della scomparsa si è subito presentato pieno di falle. In primo luogo è emerso che la mattina del 9 gennaio l’uomo si sarebbe presentato al lavoro con 45 minuti di ritardo perché prima si sarebbe recato presso il centro di riciclaggio Eco.Sam.

Soprattutto, sempre quella mattina l’uomo avrebbe viaggiato su più mezzi, da auto a camion, e avrebbe percorso tragitti registrati grazie al Gps, che ha segnato un tracciato che non coincide con ciò che è stato riferito agli inquirenti.

Presso l’abitazione, all’interno dell’auto e nell’azienda sarebbero state rinvenute tracce ematiche venute fuori con il luminol. Per questo motivo l’uomo è ora indagato per omicidio. Il rinvenimento di un cadavere nei terreni della ditta – cadavere che poi è stato chiarito che appartenesse alla moglie dell’uomo – infine, ha accelerato il lavoro degli investigatori.