Il Burkina Faso ha reso illegale l'omosessualità: carcere ed espulsione per chi ha relazioni gay

La giunta militare che governa lo Stato africano del Burkina Faso, nella regione occidentale del continente, ha fatto approvare una legge che rende illegali le relazioni omosessuali in tutto il Paese. L’esercito ha preso il potere nel Paese nel 2022, allontanandolo dall’Occidente, soprattutto dalla Francia, per avvicinarsi alla Russia.

Con una legge approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa di transizione, il Burkina Faso ha reso illegale ogni relazione omosessuale nel Paese. I cittadini rischiano tra i 2 e i 5 anni di carcere, mentre le persone straniere l’espulsione.

Secondo quanto riportato dalla Ong Outright International, che si occupa di diritti Lgbt+, in Burkina Faso soltanto l’8% della popolazione si dice a suo agio con una persona omosessuale.

ANSA Vladimir Putin e Ibrahim Traoré

Il Burkina Faso è uno Stato poco più piccolo dell’Italia, che si trova al centro dell’Africa Occidentale. È abitato da 23,5 milioni di persone e dal 2022 è governato da una giunta militare.

La giunta militare del Burkina Faso

A capo dell’esercito che ha preso il potere in Burkina Faso con un colpo di Stato nel 2022 c’è Ibrahim Traoré, 37 anni.

Il dittatore del Paese ha fin da subito avuto un atteggiamento molto ostile nei confronti dell’Occidente, in particolare della Francia. Il Burkina Faso è stato una colonia francese fino al 1960, anno in cui ha ottenuto l’indipendenza.

L’Assemblea legislativa di transizione, che ha approvato la legge contro l’omosessualità, non è elettiva ma è stata nominata dalla giunta.

Le leggi contro la comunità Lgbt+ in Africa

Anche altri Stati africani hanno recentemente approvato leggi liberticide che sopprimono i diritti delle minoranze. A febbraio dello scorso anno il Ghana ha approvato una norma che prevede il carcere da 3 a 5 anni per chiunque abbia una relazione omosessuale, o sostenga in qualsiasi modo i diritti Lgbt+.

Fin dall’inizio dell’iter parlamentare della legge, hanno denunciato diverse associazioni, le persone apertamente omosessuali nel Paese hanno iniziato a subire discriminazioni, sfratti e licenziamenti.

La legge più repressiva contro l’omosessualità in Africa è quella dell’Uganda, dove le relazioni tra persone dello stesso sesso comportano dal 2023 il carcere a vita o, in alcuni casi, la pena di morte.