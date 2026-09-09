Il business dei rifiuti e dei rottami rubati, sequestrati 3,4 milioni di euro: coinvolte 7 province

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Sono stati sequestrati 3.400.000 euro a seguito di una vasta operazione dei Carabinieri contro il traffico illecito di rifiuti e il furto aggravato di materiale ferroso, che ha coinvolto imprenditori attivi tra le province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L’Aquila, Latina e Frosinone. L’operazione, coordinata dal Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli e dai Carabinieri dei Comandi Provinciali, è stata condotta per contrastare un sistema ritenuto finalizzato allo smaltimento illecito di rifiuti e all’esportazione illegale di rottami metallici.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la notizia trova conferma nel comunicato pubblicato dalla Procura della Repubblica di Salerno. L’operazione ha avuto luogo nella giornata di ieri e ha visto impegnati i militari del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, insieme ai Carabinieri dei Comandi Provinciali delle province coinvolte. L’ordinanza di sequestro preventivo, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, è stata eseguita nei confronti di diversi imprenditori, indagati per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto aggravato di materiale ferroso, sottratto principalmente da cantieri della Rete ferroviaria Italiana.

Origine e sviluppo delle indagini

L’attività investigativa, avviata nel settembre 2022, si è protratta per diversi mesi e ha interessato numerose regioni italiane, oltre ad alcuni Paesi europei ed extraeuropei. Le indagini sono nate a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Reparto Speciale presso una società di Albanella (SA), attiva nel trattamento e recupero di rifiuti urbani e speciali. Grazie a intercettazioni telefoniche e telematiche, videoriprese e pedinamenti, gli inquirenti hanno ricostruito un sistema articolato di smaltimento illecito di rifiuti, che si avvaleva di documentazione falsa e di una rete di società fittizie.

I due filoni dell’inchiesta

L’indagine si è sviluppata su due principali filoni. Il primo ha riguardato una società con sede legale a San Giuseppe Vesuviano e operativa ad Albanella, per la quale sono stati raccolti gravi indizi relativi alla gestione illecita di rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, rottami ferrosi, pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica. Questi materiali venivano esportati illegalmente verso impianti in Thailandia, spesso senza la documentazione richiesta o con documenti falsificati, in violazione delle normative nazionali e comunitarie sull’esportazione di rifiuti.

Il secondo filone ha preso le mosse dalla gestione illecita di rifiuti ferrosi che la società RICICLA CAMPANIA cedeva “in nero” alla CERMETAL S.r.l., riconducibile a una nota famiglia di imprenditori locali, utilizzando una serie di prestanome. In un caso, è stata accertata anche una esportazione illecita in Turchia di 5.154.760 kg di rottami ferrosi, falsamente dichiarati come materiale di recupero (End of Waste), con documentazione alterata per aggirare la normativa vigente.

Il meccanismo del “giro bolla” e le società coinvolte

Le indagini hanno permesso di ricostruire una più ampia attività di gestione illecita di rifiuti metallici da parte di ulteriori società, realizzata attraverso il cosiddetto “giro bolla”: un sistema fraudolento basato sull’emissione di documenti falsi intestati a società inesistenti. Questo stratagemma consentiva di mascherare la reale provenienza e destinazione dei rifiuti, facilitando la loro movimentazione e l’esportazione illegale.

Sequestri e misure cautelari

L’illecito profitto derivante dalle attività contestate, quantificato in 3.400.000 euro, è stato sottoposto a sequestro preventivo, sia in forma diretta che per equivalente. Sono stati inoltre sequestrati impianti e automezzi delle società coinvolte, ritenuti strumentali alla commissione degli illeciti. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno eseguito il sequestro di 71 conti correnti riconducibili alle persone fisiche e giuridiche indagate, la cui capienza è ancora in fase di quantificazione, oltre a 8 camion e agli impianti aziendali utilizzati per la gestione illecita e il trasporto dei rifiuti.

Contestualmente, sono stati notificati ad 11 persone inviti a rendere interrogatorio preventivo, in vista dell’applicazione di misure cautelari personali richieste dall’ufficio inquirente. Il provvedimento di sequestro e le contestazioni mosse saranno oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime fasi del procedimento.

La Procura della Repubblica di Salerno continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, assicurando che le indagini si svolgano nel pieno rispetto dei diritti degli indagati e della normativa vigente.

IPA