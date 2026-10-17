Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono scattati otto arresti per traffico di droga tra Roma e le piazze di spaccio del Centro Italia. Gli indagati sono accusati di aver rifornito pusher della Capitale, del Lazio e di altre regioni attraverso un’organizzazione con depositi e auto dotate di doppi fondi. In circa sei mesi sono state scoperte importanti movimentazioni di hashish e cocaina.

Roma: l’indagine e i quantitativi di droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata condotta dai poliziotti del Distretto Primavalle e della Squadra mobile di Roma. In sei mesi gli investigatori della Questura hanno documentato la movimentazione di oltre 4 quintali di hashish e circa 1 chilogrammo di cocaina, per un valore commerciale stimato in più di 350mila euro.

Le indagini sono partite nel 2022, dopo il ritrovamento di un carico di 50 chilogrammi di hashish stoccato a Bracciano e diretto in Abruzzo. L’episodio ha fatto emergere una frattura all’interno del gruppo e ha consentito agli agenti di ricostruirne l’organizzazione piramidale.

I ruoli all’interno del gruppo criminale

Al vertice, secondo la ricostruzione investigativa, c’erano tre persone, che dirigevano altri otto giovani, incaricati di gestire i depositi e pagati con un “mensile” di circa 8 mila euro. Alla base della struttura operavano corrieri, anche occasionali, con compensi mensili compresi tra 500 e 800 euro, in base alla distanza da percorrere.

Le basi per lo stoccaggio si trovavano nella Capitale, nei quartieri Aurelio, Tuscolano, Pineta Sacchetti e Boccea. Per comunicare con gli altri membri, i tre presunti capi utilizzavano un’applicazione di messaggistica poco diffusa; i contatti con i clienti passavano invece da piattaforme istantanee più popolari.

Consegne e sistemi di occultamento

Per trasportare la droga venivano impiegate due auto utilitarie modificate con un meccanismo azionabile dai comandi di bordo. Il sistema apriva un doppiofondo capace di contenere dagli 8 ai 10 chilogrammi di hashish. Lo stesso vano sarebbe stato usato per nascondere il denaro incassato dopo le consegne.

Nei viaggi fuori zona, l’auto che trasportava la droga era accompagnata da una vettura “pulita”, con il compito di fare da vedetta e, in caso di controlli, da esca. La posizione dei corrieri veniva seguita tramite un’applicazione di navigazione, così da aggiornare in tempo reale gli altri membri sulla presenza delle forze di polizia.

Gli arresti e il sequestro

Al termine dell’operazione sono state arrestate otto persone, tra cui i tre ritenuti al vertice del gruppo, gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato circa 187mila euro in contanti. Le attività di stoccaggio nella Capitale sono state ricostruite a Roma.

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