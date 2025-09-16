Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette arresti e numerose perquisizioni sono il risultato di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nel quartiere Falsomiele di Palermo e in altri comuni della provincia. L’azione, scattata nella mattinata di oggi, è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e ha visto coinvolte diverse unità specializzate, con il supporto di elicotteri e unità cinofile. L’operazione è stata eseguita per contrastare un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, attiva dal 2019 e capace di movimentare ingenti quantità di droga e denaro.

Operazione “Ultima Alba”: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione denominata “Ultima Alba” ha avuto luogo nelle prime ore della mattinata odierna a Palermo e in diversi comuni della provincia. I militari del Comando Provinciale, affiancati dai “baschi rossi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dal 12° Reggimento “Sicilia”, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione ha portato all’arresto di 7 persone, di cui 2 già detenute per altri motivi, tutte ritenute coinvolte a vario titolo in un’associazione dedita al traffico di stupefacenti nel quartiere Falsomiele.

Il blitz: forze speciali, elicotteri e unità cinofile in azione

L’operazione è stata caratterizzata da un imponente dispiegamento di forze. Oltre ai Carabinieri del Comando Provinciale, sono intervenuti i “baschi rossi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e il 12° Reggimento “Sicilia”, con la copertura aerea fornita da un velivolo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo. Il supporto delle unità cinofile antidroga di Palermo Villagrazia si è rivelato fondamentale per l’esecuzione di 19 perquisizioni mirate alla ricerca di sostanze stupefacenti. In 2 casi, le perquisizioni hanno avuto esito positivo, portando all’arresto in flagranza di 2 soggetti trovati in possesso, rispettivamente, di 400 grammi di cocaina e 1,3 kilogrammi di hashish.

Notifiche e indagini: numeri e risultati

Durante il blitz, sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 74 persone. L’operazione odierna rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa avviata nel novembre 2019 e proseguita fino a gennaio 2022. L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria, ha avuto origine dal rinvenimento e sequestro di piantagioni di marijuana nei comuni di Trabia e Misilmeri, culminando con l’arresto di 6 soggetti palermitani legati da vincoli familiari.

La struttura criminale: gestione familiare e controllo del territorio

Le indagini hanno permesso di ricostruire la composizione e la gerarchia interna dell’associazione, che si è rivelata essere una struttura a gestione familiare, capace di controllare una vera e propria piazza di spaccio nel quartiere Falsomiele. Gli inquirenti hanno accertato che alcuni membri del gruppo erano in grado di movimentare considerevoli quantitativi di cocaina ed eroina, generando così flussi di denaro per svariate migliaia di euro. Il capo dell’organizzazione, nonostante la detenzione in carcere, è riuscito a impartire direttive ai sodali, mantenendo saldo il controllo sulle attività illecite.

Le tecniche investigative: intercettazioni, videosorveglianza e osservazione

L’attività investigativa si è avvalsa di strumenti tecnologici avanzati, tra cui intercettazioni telefoniche, videosorveglianza e osservazione a distanza degli obiettivi. Grazie a queste tecniche, i Carabinieri hanno documentato centinaia di cessioni al dettaglio di sostanze stupefacenti, ricostruendo i ruoli e le responsabilità dei vari membri del sodalizio criminale. Sono stati inoltre registrati numerosi approvvigionamenti di sostanze vietate, che hanno permesso di consolidare il quadro accusatorio nei confronti degli indagati.

Sequestri e arresti: i numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini, che hanno già portato all’arresto in flagranza di 6 persone e al deferimento in stato di libertà di altre 4, sono stati sequestrati complessivamente 590 grammi di cocaina, 33 grammi di eroina, 147 grammi di metadone e 3,2 kilogrammi di marijuana. L’operazione odierna rappresenta dunque un ulteriore colpo inferto al traffico di stupefacenti nella provincia di Palermo, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto a questo grave fenomeno criminale.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia e della magistratura

Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Quest’ultima ha coordinato l’intera attività investigativa, garantendo la massima efficacia delle operazioni e la tempestività degli interventi. L’azione sinergica tra magistratura e forze dell’ordine ha permesso di smantellare una rete criminale radicata nel territorio, che da anni rappresentava un punto di riferimento per il traffico di stupefacenti nella zona.

Il rispetto della presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, come previsto dai principi costituzionali, gli indagati sono attualmente solo indiziati di delitto, sebbene gravemente, e la loro posizione sarà oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento. La colpevolezza potrà essere dichiarata solo in caso di sentenza definitiva passata in giudicato, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Un’azione costante contro il traffico di droga

L’operazione “Ultima Alba” si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti che i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo portano avanti quotidianamente. La presenza capillare sul territorio e l’attenzione riservata alle aree più disagiate hanno consentito di individuare e colpire duramente le organizzazioni criminali che gestiscono le piazze di spaccio e alimentano il mercato illecito della droga.

IPA