Il cadavere trovato nel Lago Maggiore a Caldè, potrebbe essere di un 21enne scomparso un anno fa

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il cadavere individuato nelle acque del Lago Maggiore potrebbe appartenere a un 21enne scomparso quasi un anno fa. È questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, delinata dopo il recupero del corpo avvenuto domenica 12 luglio al largo di Caldè, frazione di Castelveccana (Varese). Il corpo è stato individuato a circa 40 metri di profondità da un sub amatoriale e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo un complesso intervento durato diverse ore.

Il ritrovamento del cadavere nel Lago Maggiore

La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica 12 luglio durante un’immersione ricreativa. Un sub stava esplorando i fondali del Lago Maggiore, a circa 60 metri dalla riva di Caldè, quando ha notato un corpo adagiato su un fondale ghiaioso a una profondità di circa 40 metri.

Resosi conto della gravità della situazione, è riemerso e ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto è scattata una vasta operazione di soccorso coordinata dai Vigili del Fuoco di Varese.

ANSA

Sono intervenuti un’autopompa, un battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori e l’elicottero “Drago” decollato dalla base di Malpensa. Alle operazioni hanno preso parte anche la Guardia Costiera, giunta con una motovedetta dalla base di Solcio, sul versante piemontese del Verbano, e i carabinieri della stazione di Castelveccana.

Il recupero del corpo si è concluso intorno alle 14:20, quando la salma è stata trasportata a riva a bordo di un battello e successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il giallo sull’identità: è il 21enne scomparso nel 2025?

L’identificazione ufficiale non è ancora stata effettuata e saranno gli esami medico-legali e il test del Dna a stabilire l’identità della vittima. Si ritene che possa trattarsi del 21enne della Costa d’Avorio scomparso nell’agosto 2025 proprio nelle acque di Caldè, il cui corpo non era mai stato ritrovato nonostante giorni di ricerche.

Lo stato di conservazione del corpo farebbe ritenere che si trovasse in acqua da molto tempo, circostanza che rende impossibile un riconoscimento immediato.

All’epoca le ricerche erano proseguite per giorni con l’impiego dei sommozzatori dei vigili del fuoco e perfino di un robot subacqueo, ma senza alcun esito. Da allora del giovane non si erano più avute notizie.

La scomparsa del 21enne a Caldè ad agosto 2025

La vicenda risale precisamente al pomeriggio del 22 agosto 2025. Il 21enne si trovava insieme ad altre persone nella zona delle cosiddette Fornaci di Caldè, un’area molto frequentata durante l’estate nonostante i divieti di balneazione e di tuffo.

L’ex stabilimento industriale, oggi abbandonato, è caratterizzato dalla presenza di strutture in cemento armato che molti utilizzano come trampolini improvvisati per lanciarsi nel lago.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il 21enne si era tuffato intorno alle 15:30 senza più riemergere. L’allarme era scattato immediatamente, ma le ricerche condotte dai soccorritori non avevano consentito di individuare il ragazzo.

La profondità dei fondali e le particolari caratteristiche del Lago Maggiore avevano reso estremamente difficili le operazioni.

Gli accertamenti per identificare il corpo

Oltre agli esami autoptici, risulteranno decisive le analisi del Dna, che potrebbero consentire di confrontare il profilo genetico della vittima con quello dei familiari del giovane scomparso nel 2025 o con altre eventuali persone denunciate come disperse.

Gli specialisti dovranno inoltre stabilire da quanto tempo il corpo ritrovato si trovasse sul fondale e verificare se vi siano elementi utili a chiarire le circostanze della morte.

Fino all’identificazione ufficiale, gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi, anche se la coincidenza geografica con la scomparsa del giovane ivoriano rappresenta uno degli elementi più rilevanti emersi nelle prime ore dell’inchiesta.