Il calciatore Samuele Regazzetti ha un tumore al testicolo, Livorno "costretto" all'annuncio dopo gli attacchi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Avrebbe voluto tenerla per sé, e per giorni ci era riuscito, continuando ad allenarsi e a giocare. Ma i commenti sui social hanno costretto il Livorno a rendere pubblica la malattia di Samuele Regazzetti: il difensore amaranto, 22 anni, ha un tumore al testicolo ed è stato operato. A dare la notizia, tra le lacrime, sono stati i fratelli Lucarelli, il ds Alessandro e l’allenatore Cristiano.

Il calciatore Samuele Regazzetti e il tumore scoperto prima della Pianese

Come riporta il Corriere della Sera, il club aveva parlato solo di un’operazione “programmata da tempo”, nel tentativo di proteggere la privacy del giocatore.

Sui social, però, quella comunicazione aveva scatenato illazioni e commenti contro la società, accusata di aver preso un giocatore che si sapeva si sarebbe fermato a ottobre.

“Quello che non sanno questi commentatori è che Samuele, poco prima della partita contro la Pianese, e così noi, ha scoperto di avere un tumore ai testicoli”, ha spiegato Alessandro Lucarelli in conferenza stampa.

Nonostante la diagnosi, il giovane difensore ha deciso di continuare ad allenarsi e a scendere in campo fino al giorno dell’intervento.

L’operazione è stata eseguita il 12 ottobre all’ospedale di Livorno dal primario Maurizio De Maria e Regazzetti è già tornato a casa.

“I tempi di recupero non sono importanti, ciò che conta è che il problema sia stato risolto: quando Samuele sarà pronto noi saremo qui ad aspettarlo”, ha aggiunto il ds.

Lo sfogo di Cristiano Lucarelli: “Mi sono vergognato di essere livornese”

Ancora più duro l’allenatore, che non ha nascosto la commozione davanti ai giornalisti.

“Leggendo quei commenti è la prima volta nella mia vita che mi sono vergognato di essere livornese”, ha detto l’ex bomber amaranto.

E poi, parlando del suo giocatore: “La cosa che da tifoso e da allenatore mi ha commosso è il fatto che lui abbia voluto giocare ugualmente, non c’è cosa più bella per chi ama il Livorno”.

Secondo QuiLivorno, il giorno dopo l’operazione Regazzetti era già passato dal campo di allenamento per salutare i compagni.

Chi è Samuele Regazzetti, il difensore del Livorno

Regazzetti è cresciuto nelle giovanili della Cremonese, prima di farsi le ossa in Lombardia tra Lumezzane e Ospitaletto.

Oggi veste la maglia del Livorno, nel girone B di Serie C.

Lucarelli ha chiesto alla squadra di dedicargli il derby con il Grosseto, giocato la sera del 16 ottobre al Picchi.