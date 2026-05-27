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Si è svolto oggi, mercoledì 27 maggio in Campidoglio, l’evento conclusivo del polo liceale romano “Alighieri-Caravillani” dal titolo “L’universo femminile: tra mito e diritto“, un importante momento dedicato alla riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea. Un appuntamento che ha visto la partecipazione degli studenti e delle loro famiglie, istituzioni, docenti e addetti ai lavori. Performance teatrali, interventi artistici, musica e creatività hanno accompagnato il pubblico in un racconto corale capace di unire emozione, consapevolezza e partecipazione. Apprezzata la presenza di Fiorello tra il pubblico, intervenuto per sostenere e incoraggiare i ragazzi del liceo – tra cui la figlia Angelica – sottolineando il valore dell’impegno culturale e creativo delle nuove generazioni.