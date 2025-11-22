Il Canal Grande imbrattato di verde, il blitz degli attivisti con Greta Thunberg che fa indignare Zaia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il Canal Grande di Venezia diventa verde a causa di un’azione dimostrativa di Extinction Rebellion che ha imbrattato le acque della città lagunare con una macchia verde realizzata con la fluoresceina. Tra gli attivisti c’era anche Greta Thunberg che ha seguito l’operazione dal Ponte di Rialto. Sdegno da parte del governatore Luca Zaia che ha condannato l’episodio.

Il Canal Grande a Venezia diventa verde

L’acqua del Canal Grande di Venezia si è tinta di un verde fluorescente nella mattinata di sabato 22 novembre.

Protagonisti dell’azione dimostrativa sono stati gli attivisti di Extinction Rebellion che hanno architettato la manifestazione “Fermare l’ecocidio”.

Il Canal Grande diventato verde

I motivi della protesta con anche Greta Thunberg

Il movimento di protesta ha agito contemporaneamente in dieci città italiane: Bologna, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Taranto, Torino, Trieste. L’azione che ha però fatto più scalpore è certamente quella andata in scena a Venezia dove le acque del Canal Grande sono diventate verdi con una macchia che si è estesa per alcune decine di metri lungo il canale. All’iniziativa ha preso parte anche l’attivista svedese Greta Thunberg che era presente in città.

Extinction Rebellion è il nome del movimento internazionale che promuove la lotta alla crisi climatica in tutto il mondo. Il loro modus operandi prevede iniziative eclatanti e dal forte impatto visivo. In quest’ultima protesta hanno utilizzato la fluoresceina, un sale sodico innocuo e “usato per monitorare i flussi idrici nei fiumi dagli speleologi o dai subacquei in mare”, scrivono gli attivisti.

In un comunicato, poi, spiegano le motivazioni del loro intervento. “Si sta concludendo il più importante summit globale per definire accordi politici internazionali volti a contrastare il collasso climatico e sociale. Nei giorni scorsi, alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima di Belém, in Brasile, era stata presentata una prima bozza di accordo che includeva l’uscita dai combustibili fossili, sostenuta da 82 delegazioni, ma che ha visto tra le altre l’opposizione dell’Italia e della Polonia. Alla fine il compromesso è risultato insufficiente e decisamente tardivo rispetto a quanto la comunità scientifica considera indispensabile a contenere il riscaldamento globale e a proteggere miliardi di persone dagli impatti più gravi della crisi climatica”.

La reazione del governatore Zaia

Nella mattinata, dopo aver scoperto il cambiamento delle acque del canale, le forze dell’ordine sono intervenute identificando diverse persone presenti, incluso un gruppo di figuranti vestiti in rosso, e sequestrando strumenti musicali e uno striscione che era stato esposto. Non si sono registrati comunque rischi per la navigazione né problemi causati dal colorante utilizzato.

Pronta e dura la reazione del presidente del Veneto, Luca Zaia, alla protesta: “Ancora un gesto che ferisce la nostra città. Una sostanza colorante è stata lanciata nel Canal Grande, tingendo di verde le sue acque. Si consuma un altro attacco al cuore del nostro patrimonio. Condanno con fermezza questo ennesimo blitz: non è con azioni vandaliche che si difende l’ambiente. Sono gesti che danneggiano Venezia, costringono a interventi di ripristino e – paradossalmente – generano inquinamento”, scrive sui suoi canali social il governatore.

Non si tratta di certo di una novità. Le acque del Canal Grande erano state fatte diventare verdi anche nel maggio 2023, mentre ad aprile 2024 una coppia francese aveva versato dei coloranti organici tingendo l’acqua di rosso e verde per un “progetto artistico“.