Il cane influencer Chotou rapito e mangiato in un ristorante in Cina, aveva oltre 1,5 milioni di follower

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Questa storia ha sconvolto decine di migliaia di persone in Cina e non solo: Chotou, un border collie di otto anni diventato celebre sui social come influencer a quattro zampe grazie ai video delle sue avventure con il proprietario, è stato rapito, venduto per circa 23 euro a un ristorante specializzato in carne di cane e successivamente ucciso, cucinato e mangiato.

Ucciso il cane influencer Chotou

Il cane era seguito da oltre 1,5 milioni di follower sulla piattaforma Douyin, la versione cinese di TikTok, dove era diventato una vera e propria star grazie ai contenuti pubblicati dall’influencer Guo.

Per gli affezionati follower, Chotou non era soltanto un cane: era il protagonista di centinaia di video che documentavano i viaggi del suo padrone attraverso alcune delle aree più belle della Cina.

Nei filmati condivisi online, il cane accompagnava Guo durante lunghe traversate tra montagne innevate, deserti e zone remote del Paese. Il pubblico lo amava per la sua bellezza, la sua intelligenza e il carattere affettuoso. Guo l’aveva acquistato cucciolo nel 2018 da un venditore ambulante per circa 2.000 yuan (300 dollari).

I fatti che hanno portato alla morte di Chotou si sono innescati mentre Guo si trovava in Georgia per un viaggio in solitaria. Durante la sua assenza, Chotou era rimasto nella casa di famiglia sotto la supervisione del padre dell’influencer.

A metà maggio il cane è improvvisamente scomparso nel nulla, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato come due persone lo abbiano prelevato e portato via.

La scoperta del destino di Chotou

Dopo giorni di ricerche, Guo ha trovato una persona coinvolta nel prelevamento, offrendo una ricompensa di 10.000 yuan per avere il suo cane. La persona in questione, però, ha sostenuto di aver creduto che il cane fosse un randagio. Guo ha subito respinto tale giustificazione, dal momento che il suo amico a quattro zampe indossava un collare con Gps.

Poi l’amara scoperta: Chotou è stato venduto a un ristorante specializzato in carne di cane per 180 yuan (circa 23 euro). L’animale era stato ucciso e servito a un cliente prima che il proprietario riuscisse a rintracciarlo.

Secondo quanto riportato dai media locali, il presunto responsabile non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento.

La denuncia

Guo ha deciso di procedere per vie legali. Oltre al valore affettivo, il legame con Chotou rappresentava una importante fonte di reddito. Saranno le autorità giudiziarie cinesi a quantificare l’eventuale risarcimento spettante.