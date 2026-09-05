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2 chili di sostanze stupefacenti sequestrate, questo il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania. L’intervento, realizzato nei giorni scorsi, ha portato alla scoperta di un nascondiglio ricavato nel sottoscala di un condominio, dove erano occultate marijuana, cocaina e crack. L’azione si inserisce nel più ampio contesto delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e alla detenzione di droga in città.

L’operazione a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’intervento si è svolto nel quartiere San Giovanni Galermo, in particolare nei pressi di via dei Giacinti, dove i poliziotti hanno effettuato controlli mirati nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ruolo decisivo del cane-poliziotto Zago

Durante le operazioni di perlustrazione, un ruolo fondamentale è stato svolto dal cane-poliziotto “Zago”, addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Grazie al suo fiuto, gli agenti hanno individuato la presenza di droga nei pressi di un condominio della zona. Il cane ha segnalato un punto preciso, permettendo così ai poliziotti di concentrare le ricerche nel sottoscala dell’area condominiale.

Il ritrovamento e il sequestro della droga

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un grosso borsone nascosto nel sottoscala. All’interno sono stati trovati nove bustoni pieni di marijuana, per un peso complessivo di oltre 2 chili.

Oltre alla marijuana, sono state recuperate 26 dosi di cocaina e 24 dosi di crack, per un totale di 2,2 chili di sostanze stupefacenti. Tutta la droga è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Le indagini in corso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono attualmente in corso le indagini da parte degli investigatori della Questura di Catania per identificare lo spacciatore responsabile dell’occultamento della droga nello stabile.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al traffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti, che vede impegnate quotidianamente le forze dell’ordine sul territorio.

Il contesto: la lotta allo spaccio in città

L’attività svolta nel quartiere San Giovanni Galermo rappresenta solo l’ultimo episodio di una serie di interventi messi in campo dalla Polizia di Stato per arginare il fenomeno dello spaccio e della detenzione di droga a Catania e provincia.

L’utilizzo delle unità cinofile si è rivelato ancora una volta determinante per il successo delle operazioni, consentendo di scoprire nascondigli ben celati e di sottrarre ingenti quantitativi di stupefacenti al mercato illegale.

IPA