Il cantante Bresh aggredito da un dobermann, le foto sui social col volto insanguinato allarmano i fan

Disavventura per Bresh. Il noto artista ha raccontato sui social di essere stato aggredito da un dobermann. Andrea Brasi – questo il suo nome di battesimo – lo ha fatto postando sui social le immagini del suo volto tumefatto, facendo inoltre preoccupare i fan. Tuttavia il cantante ha rassicurato il pubblico: “L’abbiamo chiusa in maniera diplomatica, mi ha chiesto scusa”.

Artista aggredito da un dobermann

Il racconto arriva dal diretto interessato. Bresh, sui suoi social, ha postato tre immagini del suo volto tumefatto. Nella prima lo vediamo con cerotti sul naso e sullo zigomo destro; nella seconda con una garza sulla guancia destra, macchiata di sangue.

Nella terza, caricata sulle storie di Instagram, Bresh indossa il suo berretto e mostra ancora i cerotti. Ad accompagnare lo scatto c’è la scritta ironica: “Dobermann 1 – Andrea 0“.

Il rapper genovese, infatti, racconta di aver avuto uno scontro con un dobermann, ma a quanto pare le conseguenze sono solo superficiali.

L’episodio risale a venerdì 9 gennaio, secondo la sua versione raccontata sui social. L’episodio potrebbe aver avuto luogo a Genova, dove l’artista vive principalmente essendo nato a Lavagna e avendo passato parte della sua vita a Bogliasco. Per il momento non si conoscono altri dettagli.

Come sta Bresh

Nel post pubblicato su Instagram Bresh ironizza: “‘Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano”. I suoi fan, preoccupati, gli hanno chiesto spiegazioni.

In una storia, infine, il rapper spiega: “Ragazzi, nulla di grave“, poi spiega che “ieri sera ho avuto un piccolo quiproquò (sic!) con un dobermann”. Quindi rassicura il pubblico: “Ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica. Mi ha chiesto scusa“.

Il riferimento al “pirata”

Fanpage spiega il significato del riferimento al “pirata” nel post su Instagram. Più volte Bresh ha dichiarato il suo amore verso l’anime One Piece e in particolare verso il personaggio di Monkey D. Luffy, in quanto “la figura del pirata è infantile e grezza ma soprattutto è la figura dell’outsider”, aveva raccontato a All Music.

Nel brano Che io mi aiuti, contenuto nell’album omonimo pubblicato nel 2020, canta: “Sul mio diario di bordo scrivo che sono il pirata più forte”, e ancora: “Ho le labbra salate, puoi chiamarmi ‘pirata'”.