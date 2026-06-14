Il cantante Oliver Tree è morto nello scontro tra elicotteri a Rio de Janeiro: in Brasile per il tour mondiale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cantante Oliver Tree è morto in uno scontro tra elicotteri a Rio de Janeiro. Il bilancio è di sei vittime. Dopo lo scontro uno dei due elicotteri è esploso e le fiamme si sono allargate ai veicoli elettrici nei paraggi, provocando ulteriori esplosioni. Il cantante si trovava in Brasile per il tour mondiale. L’aeronautica militare brasiliana ha annunciato le indagini per l’incidente: serve determinare le cause della collisione.

Collisione tra elicotteri in Brasile

Tragedia a Rio de Janeiro in Brasile, dove due elicotteri si sono scontrati in volo e sono precipitati in un parcheggio. È avvenuto intorno alle nove del mattino di domenica 14 giugno lungo Avenida das Américas.

Lo scontro è avvenuto tra due velivoli di piccole dimensioni. Uno dei due, una volta caduto al suolo, ha preso fuoco, bruciando anche le auto parcheggiate nelle vicinanze.

Le fiamme hanno provocato l’esplosione dei veicoli, la maggior parte di questi elettrici. I residenti della zona hanno infatti testimoniato di aver sentito numerose esplosioni subito dopo la più rumorosa, quella dell’incidente tra i due elicotteri.

Il bilancio dei morti

Tutte le persone a bordo dei due velivoli che si sono scontrati hanno perso la vita. Si parla di sei vittime, tra le quali anche il cantante comico statunitense Oliver Tree.

Questo infatti risulta nell’elenco dei passeggeri a bordo di uno dei due elicotteri. Lo ha reso noto la polizia brasiliana. Le autorità hanno anche dichiarato che è in corso un’indagine per determinare la causa della collisione.

Fortunatamente, il parcheggio sul quale i due elicotteri sono precipitati era quello di un concessionario, quindi i veicoli erano da esposizione, quindi vuoti e non ci sono state vittime collaterali.

Chi era Oliver Tree?

Il cantante statunitense Oliver Tree è morto nello scontro tra i due elicotteri in Brasile. Si trovava infatti a bordo di uno dei due velivoli al momento dell’incidente, almeno secondo quanto riportato dalle autorità brasiliane che hanno avuto accesso alla lista dei passeggeri.

Le salme non sono state ancora identificate, per via delle fiamme che hanno reso difficile riconoscere i volti o altre caratteristiche. Oliver Tree era diventato famoso per il suo stile molto eccentrico, con videoclip dai toni e dalle visual molto surreali. Aveva collaborato anche con Tommy Cash. Aveva milioni di follower e centinaia di milioni di ascolti sulle piattaforme.

Si trovava in Brasile per il tour mondiale, l’ultimo video pubblicato sul suo profilo Instagram mostra proprio l’accoglienza brasiliana.