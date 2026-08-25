Il capo della Cia John Ratcliffe a Mosca, perché Trump lo ha mandato da Putin e cosa può esserci sul tavolo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con una mossa a sorpresa, Donald Trump ha inviato il capo della Cia John Ratcliffe a Mosca. E la domanda che infuria è una sola: perché? Né la Casa Bianca né il Cremlino hanno confermato pubblicamente la missione ed anche la Cia non ha commentato. Ratcliffe avrebbe incontrato esponenti dell’intelligence russa. Il suo viaggio rappresenta la prima visita in Russia di un direttore della Cia dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Perché il capo della Cia è andato a Mosca

L’ultimo capo della Cia ad aver visitato Mosca era stato William Burns, nel novembre 2021. Washington ha avvertito Kyiv dell’arrivo di una delegazione a Mosca ed ha chiesto agli ucraini di sospendere gli attacchi su Mosca e San Pietroburgo per alcune ore, fino alla conclusione della missione.

Anche se le ragioni della missione di Ratcliffe non sono state rese note, circolano almeno tre ipotesi.

ANSA

I negoziati Russia-Ucraina

La prima riguarda l’Ucraina e i rapporti tra Washington e Mosca: i negoziati per arrivare a un accordo di pace sono fermi da mesi, ma i contatti tra l’amministrazione di Donald Trump e il governo di Vladimir Putin non si sono interrotti. Possibile che il viaggio di Ratcliffe serva proprio a sbloccare i normali canali diplomatici che sembrano essersi inceppati? Gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, non incontrano Putin da sette mesi e il loro viaggio a Mosca è stato più volte rinviato.

Prigionieri americani in Russia

Seconda ipotesi: Ratcliffe potrebbe essere a Mosca anche per occuparsi del destino di alcuni cittadini statunitensi detenuti in Russia. La Cia ha infatti avuto un ruolo nei precedenti negoziati per la liberazione di americani detenuti dai russi. E lo stesso Ratcliffe aveva negoziato personalmente il ritorno negli Stati Uniti di Ksenia Karelina.

Tra i nomi che circolano c’è quello di Charles Wayne Zimmerman, veterano della Marina americana condannato in Russia a cinque anni di carcere per il possesso non dichiarato di armi e munizioni trovate sulla sua barca a vela.

C’è poi il caso di Robert Gilman, il cittadino americano detenuto in Russia e noto ai suoi studenti con il soprannome di “Captain America”.

Il dossier Iran

Terza ipotesi: c’è anche il dossier Iran. Secondo indiscrezioni di stampa, Mosca avrebbe fornito a Teheran informazioni sulle posizioni di truppe, navi e aerei americani. E sarebbero state documentate spedizioni russe verso l’Iran di componenti per droni, munizioni ed esplosivi attraverso il Mar Caspio. Intollerabile per Donald Trump che, al di là delle numerose dichiarazioni di vittoria, si è impantanato nella crisi dello Stretto di Hormuz.