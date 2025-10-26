Il capo ultras del Rieti rompe il silenzio sull'omicidio di Raffaele Marianella, accaduta "cosa inconcepibile"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un capo ultras dei tifosi del Real Sebastiani Rieti ha rilasciato un’intervista a Le Iene in cui ha fornito la sua versione dei fatti in merito all’agguato che è costato la vita all’autista Raffaele Marianella. L’uomo, mentre si trovava a bordo del pullman dei tifosi del Pistoia basket, è stato colpito mortalmente da un sasso. Per l’episodio, sono stati arrestati Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini.

Raffaele Marianella ucciso sul pullman, parla il capo ultras del Rieti

Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha raggiunto un capo ultras del Rieti che ha raccontato che nel corso del match con il Pistoia, a fine primo tempo, le due tifoserie sono uscite dal palazzetto per scontrarsi. La polizia, però, è riuscita a stoppare sul nascere la rissa. Anche l’uomo che ha parlato con Corti si sarebbe speso per non fare degenerare la situazione.

"Ho pigliato i miei tifosi e li ho fermati. Ho detto loro: ‘Andatevene immediatamente di là perché è una cosa stupida andare a fare i cogli**i dall’altra parte'", ha spiegato il capo ultras

La partita è poi ripresa e sono ripresi anche gli insulti dagli spalti. "Là si sarebbe dovuta fermare la storia", ha chiosato l’uomo che ha parlato con Le Iene. E invece la storia non si è fermata.

Sempre il capo ultras: "Una decina di ragazzetti hanno detto: "Zitti, non diciamo un ca**o". Non ci hanno detto niente e sono andati". Poco dopo si è verificato l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia.

Il tifoso a Le Iene: "Non volevano colpire Marianella ma il capo curva"

"Tanti, quando sono arrivati là, gli è presa la paura – ha detto il capo ultras del Rieti -. La paura di dire: ‘Ho fatto una cazz**a’. Quindi tanti sono rimasti sotto al ponte e sono stati rilasciati. La maggior parte è rimasta sotto al ponte. Sono saliti i tre che hanno arrestato e pare altri due".

E ancora: "Per me loro sono partiti per fare una bravata, ma dopo, chi ha tirato i sassi, ha fatto una cosa inconcepibile. Perché li ha tirati davanti. A quanto pare, da quello che si diceva, non ci doveva essere l’autista (Raffaele Marianella, ndr) nel sedile davanti, ma il capo curva. Loro li volevano tirare al capo curva". Una rivelazione che se fosse vera potrebbe mettere ancor più nei guai le persone arrestate.

"Se ciò fosse vero, infatti, la sassaiola sarebbe stata pensata per colpire miratamente una persona, dunque non sarebbe stato un lancio accidentale", ha sottolineato la ‘iena’ Corti.

Il capo ultras: "Fortuna e Barberini sono di estrema destra, Pellecchia no"

Manuel Fortuna e Alessandro Barberini, due dei tre arrestati, "sono di estrema destra veramente, Pellecchia invece non c’entra un ca**o con l’estrema destra", ha infine sostenuto il capo ultras.