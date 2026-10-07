Il carburante costa troppo anche per le ambulanze, allarme della Croce Bianca di Genova: "Soccorsi a rischio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Croce Bianca Genovese lancia l’allarme: mantenere attivi i mezzi di soccorso costa sempre di più. Tra le voci più rilevanti c’è il carburante. Walter Carrubba, presidente della Croce Bianca Genovese, commenta: "Il caro carburante va a influire notevolmente sul bilancio". Federico Ursi, portavoce, fornisce i numeri: "Su 30 mezzi, di cui 13 ambulanze, solo nel 2025 il costo per l’acquisto del carburante si è aggirato intorno ai 65mila euro". C’è un rimborso da parte della Regione Liguria, ma copre circa il 60% di tutte le spese e non tiene conto degli aumenti.

Croce Bianca a rischio

La Croce Bianca Genovese rischia di non poter funzionare a pieno regime. A pesare sul servizio c’è l’aumento dei costi generali, oltre alla voce di bilancio più impegnativa: il carburante.

Il portavoce e il presidente della Croce Bianca spiegano che i costi del 2026 hanno completamente assorbito i rimborsi che la Regione Liguria ha fornito.

Questo perché la cifra è stata stanziata a partire dal 1° gennaio 2026, prima dell’inizio del conflitto e quindi prima del rialzo dei prezzi del carburante. Nel 2025 la spesa per muovere i mezzi è stata di 65mila euro, cifra ampiamente superata (il dato non è ancora definitivo) nel 2026.

Il diesel torna a salire

Eni aveva imposto un tetto ai prezzi correlato all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore. Con la fine del taglio delle accise, anche il tetto si è alzato. Così sui prezzi Eni l’effetto (Iva inclusa) è di 6 centesimi al litro, mentre sui prezzi medi nazionali è di soli 2 millesimi al litro.

Al momento IP e Q8 hanno ritoccato al rialzo i listini, con un incremento di 5 centesimi al litro (6 centesimi considerando l’Iva), mentre Eni ha ridotto di 4 centesimi il prezzo consigliato del diesel.

Mercoledì 7 ottobre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è di 2,040 euro al litro per la benzina, in calo di 3 millesimi rispetto a ieri, e di 2,261 euro per il gasolio, in aumento di 17 millesimi.

Quanto guadagna lo Stato?

Da marzo questo è il primo rialzo determinato dalla fine dello sconto sulle accise. Il governo, per ora, non ha attivato il meccanismo delle accise mobili previsto, in mancanza del decreto attuativo.

Mentre il diesel aumenta di 6,1 centesimi, sale anche il valore dell’Iva applicata sull’intero prezzo finale, portando a un extra gettito per lo Stato: se il prezzo del carburante sale, aumenta infatti la quota proporzionale dell’imposta.

Si stima un extra gettito di circa 7 centesimi per la benzina e 11 centesimi per il diesel dopo la fine dello sconto.