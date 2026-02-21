Il cardinale Camillo Ruini e il "dogma" della sicurezza, perché apprezza la premier Giorgia Meloni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il cardinale Camillo Ruini sembra pensarla proprio come Giorgia Meloni in tema di sicurezza e immigrazione. E apprezza la premier non soltanto da un punto di vista politico, ma anche personale. “Il giudizio è decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti”, ha dichiarato. Già in altre occasioni l’ex presidente della Cei aveva avuto modo di ribadire come l’accoglienza degli immigrati in Italia non possa essere separata dalle questioni di legalità e sicurezza.

Cosa ha detto il cardinale Ruini su Giorgia Meloni

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione del suo 95esimo compleanno, il cardinale Ruini ha rinnovato il suo apprezzamento nei confronti della presidente del Consiglio.

“La conosco da molti anni e parliamo volentieri, nei limiti del suo tempo. È una persona molto immediata, molto schietta. Con me è anche molto affettuosa. C’è un’amicizia vera, ci mandiamo sempre a salutare”.

ANSA

Il porporato ha inoltre rivelato di condividere lo stesso fisioterapista con Giorgia Meloni. Nella medesima intervista Ruini ha poi confessato di essersi innamorato più di una volta nel corso della sua vita, ma di aver sempre resistito alla tentazione.

Perché Ruini la pensa come Meloni su sicurezza e immigrazione

Già vent’anni fa, nel 2007, il cardinale Camillo Ruini sottolineò come la Chiesa non fosse “troppo buonista” quando parla di accoglienza nei confronti degli immigrati. Una questione, secondo il porporato, di “dogma” e “compatibilità”.

“Se si separano accoglienza e legalità, si rovinano sia l’una che l’altra“, osservò il presidente emerito della Commissione internazionale di inchiesta su Međugorje in un’intervista a Il Giornale.

“Non credo proprio che il grande lavoro che ha fatto e continua a fare la Chiesa per accogliere le persone che arrivano da altri Paesi possa essere giudicato in maniera negativa. Guai se non ci fosse. Anche i problemi della sicurezza diventerebbero molto più gravi”.

Parlando di temi ancora attualissimi come il sentimento di insicurezza diffusa tra i cittadini italiani, Ruini ha affermato che i cittadini “hanno diritto a vivere in città sicure”. Una linea decisamente vicina al credo politico di Giorgia Meloni, del governo e del centrodestra.

La convergenza tra le idee di Meloni e quelle di un altro cardinale

Ruini non è l’unico alto esponente del Vaticano che ha dimostrato una convergenza di idee con la premier Giorgia Meloni. Anche il cardinale di Bologna Giacomo Biffi, deceduto nel 2015, espresse concetti molto vicini al programma elettorale di Fratelli d’Italia.

Uno in particolare: se in Italia ci servono immigrati, che siano cattolici e non musulmani. “Lo Stato deve fare bene i suoi conti per salvare l’identità della nazione”, scrisse l’arcivescovo nella dodicesima lettera pastorale del suo episcopato.

Teorie praticamente sovrapponibili a quelle espresse da Meloni in occasione del raduno di Atreju del 2018: “Ogni nazione ha diritto a privilegiare un’immigrazione più compatibile con la propria cultura. Ci servono gli immigrati? Prendiamoli in Venezuela: sono cristiani e sono spesso di origine italiana”.