Il cardinale López Romero dice che scapperebbe dal Conclave se dovesse essere eletto, il caso del favorito

Il nome del cardinale Cristóbal López Romero è tra quelli che circolano sui favoriti che potrebbero essere eletti nuovo Papa durante il Conclave. Ma la sua reazione alla notizia non è stata quella che ci si potrebbe aspettare. “Se intravedo il pericolo di essere eletto nel Conclave, inizio a scappare e mi ritrovano in Sicilia”, ha dichiarato.

Perché il cardinale non vuole diventare Papa

Quando ha scoperto che il suo nome figura tra i favoriti per il prossimo Conclave, López Romero non ha nascosto la sua perplessità.

L’arcivescovo di Rabat ha motivato la sua battuta ironica spiegando che desiderare di governare la Chiesa come Pontefice è segnale “di un problema nella testa, psicologico, o di un malessere nel cuore”.

Cardinale López Romero

Secondo il prelato spagnolo, desiderare di essere Papa “dimostra di non capire cosa comporti o di essere spinti da una sete di potere“.

La precisazione se dovesse essere eletto

Il cardinale López Romero ha comunque riconosciuto che, in caso di elezione, non potrebbe rifiutare.

“È un atteggiamento diverso, è un servizio che si compie solo se viene richiesto”, ha spiegato. “Ma desiderarlo, cercarlo… no. Questo non esiste tra noi, anche se molti si rifiutano di crederci”.

Il porporato ha evidenziato la differenza tra l’approccio ecclesiale e quello politico: “In politica gli aspiranti dirigenti si dichiarano candidati. Qui nella Chiesa nessuno lo fa”.

Cosa pensa delle scommesse sul suo nome

L’emittente spagnola Rtve ha chiesto all’arcivescovo di Rabat come ha affrontato la questione delle scommesse che lo vedono tra i papabili al Conclave. Alla domanda diretta ha risposto sorridendo e citando un celebre proverbio: “Chi entra nel Conclave come Papa, ne esce come cardinale“.

“Non ho assolutamente alcuna ambizione. Non potrei mai immaginarmi in quel ruolo”, ha ripetuto per concludere con un’altra constatazione ironica: “Quindi il fatto che facciano il mio nome fin dall’inizio è in realtà un buon segno: non dovrò portare quel pesante fardello”.

Chi è il cardinale López Romero

Cristóbal López Romero è uno degli alti prelati degli “ultimi“, proprio come Papa Francesco.

Ha passato la vita al fianco dei migranti ed è sostenitore del dialogo religioso. È un prelato salesiano di origine spagnola arcivescovo di Rabat, in Marocco, dove guida la piccola minoranza cattolica in mezzo alla maggioranza di musulmani sunniti di rito malachita.

Nato a Vélez-Rubio, in Almeria, nel 1952, Romero è entrato nella Società salesiana di San Giovanni Bosco ad appena 16 anni, facendo la professione solenne a ventidue, nel 1974.

Dopo gli studi secondari nel seminario salesiano di Girona, ha ultimato la formazione filosofica e teologica presso il seminario salesiano di Barcellona. Inoltre nel 1982 si è diplomato in Scienze dell’informazione, sezione giornalismo, presso l’Università autonoma del capoluogo catalano.

Ordinato presbitero il 19 maggio 1979, ha inizialmente svolto il ministero in favore degli emarginati nel quartiere periferico La Verneda, sempre a Barcellona. Nel 1984 è partito alla volta del Paraguay, dove per un biennio si è occupato di pastorale giovanile nel Collegio salesiano di Asunción e poi è stato delegato provinciale della pastorale giovanile vocazionale.

È andato in Marocco dal 2003, dove è stato direttore di comunità e della pastorale parrocchiale e scolastica nel Centro di formazione professionale di Kénitra, prima di tornare in America Latina come superiore della provincia salesiana di Bolivia.

Nel 2017 è stato nominato arcivescovo di Rabat da papa Francesco.

“Adveniat regnum Tuum” è il motto scelto per il suo ministero. López Romero ha inoltre dato impulso all’istituto ecumenico di teologia “Al Mowafaqa” che significa “l’accordo”, “l’intesa”, frutto dell’amicizia e dei contatti tra il suo predecessore e il pastore luterano presidente della locale Chiesa evangelica.

A fine marzo 2019 ha accolto Papa Francesco in occasione del viaggio compiuto nell’ottavo centenario dello storico incontro tra san Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil. A ottobre dello stesso anno è stato creato cardinale nel Concistoro del 5 ottobre.