Il cardinale Robert Prevost diventa un papabile, chi è il possibile Papa americano: su di lui l'ombra di abusi

Mentre il Conclave è in corso, si fanno più rumorose le voci che ipotizzano che il cardinale Robert Prevost potrebbe essere eletto Papa. Il 69enne americano è diventato papabile. L’eventuale sua nomina sarebbe storica in quanto mai fino ad ora la chiesa è stata guidata da un Pontefice statunitense. Prevost è considerato un ‘bergogliano’ di compromesso, in quanto ha abbracciato idee progressiste ma non in modo estremo.

Il cardinale Robert Prevost papabile: quali sono le sue idee

Politicamente, Prevost può essere definito un centrista, con idee di apertura su tematiche sociali. Come riferisce The College of Cardinals Report, “su temi chiave, il Cardinale Prevost parla poco, ma alcune sue posizioni sono note”.

In particolare, avrebbe sposato la visione di Papa Francesco circa l’ambiente, l’attenzione verso i poveri e i migranti.

Fonte foto: ANSA Il cardinale Prevost

In alcune dichiarazioni recenti ha spiegato che “il vescovo non dovrebbe essere un piccolo principe seduto nel suo regno”, oltre a sostenere la modifica della prassi pastorale voluta da Bergoglio per concedere ai cattolici divorziati e risposati civilmente di poter ricevere la Santa Comunione.

Prevost sembra anche leggermente meno favorevole rispetto a Francesco nel cercare il favore del mondo LGBTQ, ma ha comunque mostrato negli anni scorsi un moderato sostegno a Fiducia Supplicans.

Casi di abusi sessuali, perché è emerso il nome di Prevost

Il cardinale americano è stato sfiorato da un paio di vicende legate agli abusi sessuali del clero. La prima risale ai primi anni 2000. Allora provinciale agostiniano a Chicago, il suo nome emerse in un caso di ospitalità concessa a un sacerdote già condannato per pedofilia.

Su Prevost sono state gettate ombre anche più recentemente, nel corso del suo episcopato a Chiclayo, in Perù. In particolare, gli sono state mosse critiche che hanno sostenuto che abbia gestito con poca trasparenza un’indagine su due sacerdoti accusati di molestie.

La diocesi è intervenuta sulla vicenda, spiegando che Prevost ha svolto le corrette procedure canoniche, vale a dire che ha ascoltato le vittime e poi ha trasmesso i dossier al Dicastero per la Dottrina della Fede.

Da chi potrebbe essere votato il cardinale americano

Robert Prevost, per molti “padre Bob”, nel Conclave in corso potrebbero aggiudicarsi i voti dei cardinali latinoamericani, che non hanno candidati forti, ma anche le preferenze dei porporati statunitensi, che però sono divisi tra progressisti e conservatori.

Studi e percorso ecclesiastico

Prevost è nato il 14 settembre 1955 a Chicago. A 22 anni è entrato nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino (O.S.A.), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Quattro anni più tardi ha emesso i voti solenni. Ha studiato alla Catholic Theological Union di Chicago e si è diplomato in Teologia.

Ha ricoperto vari incarichi fino a quando Papa Francesco lo ha nominato nel novembre 2014 amministratore apostolico della Diocesi di Chiclayo (Perù), elevandolo alla dignità episcopale di vescovo titolare della Diocesi di Sufar.

Il 7 novembre dello stesso anno ha preso possesso canonico della Diocesi davanti al nunzio apostolico James Patrick Green. Quindi è stato ordinato vescovo il 12 dicembre.

Bergoglio lo ha anche nominato membro della Congregazione per il Clero nel 2019 e membro della Congregazione per i Vescovi nel 2020. Il 15 aprile 2020 il Papa lo ha nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Callao.

Dal 30 gennaio 2023 è Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.