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Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli, andare in aereo dall'Italia alle Maldive costa 250 euro

Assoutenti rivela: voli per Maldive e Seychelles a 250 euro a causa della crisi. Ma per l'estate 2026 incombe il rincaro su mete vicine

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vincenzo corrado

Vincenzo Corrado

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Mentre la crisi in Medio Oriente e l’incertezza sui carburanti spaventano i mercati, il settore del turismo registra un fenomeno inaspettato. Secondo l’ultimo monitoraggio di Assoutenti, chi decide di sfidare il clima di tensione può approfittare di tariffe aeree mai così basse per destinazioni a lungo raggio. Se si programma un viaggio per maggio o giugno 2026, è possibile volare da Roma verso le Maldive o le Seychelles con appena 250 euro.

Il caro carburante fa crollare i prezzi dei voli

Il crollo dei prezzi è la risposta degli algoritmi delle compagnie aeree al calo della domanda: con i turisti che preferiscono mete nazionali o considerate più “sicure”, gli aerei restano vuoti, costringendo i vettori – in particolare quelli del Golfo – a lanciare sconti aggressivi per non volare in perdita.

Le tratte che ora costano meno

L’analisi di Assoutenti mostra “l’altra faccia della medaglia” di questo difficile 2026.

I vettori internazionali stanno cercando di invogliare i viaggiatori con tariffe che, in alcuni casi, risultano inferiori a un volo nazionale per la Sicilia o la Sardegna prenotato durante l’ultima Pasqua.

Ecco alcune delle tariffe di sola andata più vantaggiose monitorate per maggio e giugno:

  • Asia: Thailandia a 290 euro, Hong Kong a 278 euro, Malesia a 286 euro e Giappone a circa 370 euro.
  • Mar Rosso: Voli per Sharm el-Sheikh da Milano, Roma e Napoli a partire da 38 euro; Marsa Alam da 41 euro.
  • Americhe: Stati Uniti (con scalo) da 222 euro e Messico da 330 euro.
  • Africa: Sudafrica a 264 euro e Kenya a 219 euro (per voli con scali lunghi).

Anche per il mese di agosto si registrano cali significativi rispetto alle quotazioni di inizio marzo.

Un volo Milano-Maldive per la settimana centrale di agosto è sceso da 1.470 euro a 1.056 euro (-28%), mentre per Capo Verde il ribasso è del 23%.

Il rischio stangata su Grecia e Spagna

Se il lungo raggio diventa accessibile, il discorso cambia radicalmente per le mete a corto raggio.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, lancia un allarme per chi punta alle classiche vacanze nel Mediterraneo.

“Il rischio concreto è che nelle prossime settimane, a causa dei rincari del jet-fuel (il cherosene per aerei), le tariffe per destinazioni più vicine come Grecia o Spagna subiscano un forte rialzo”, spiega Melluso.

Il raddoppio dei costi per il rifornimento degli aerei in appena un mese, causato dalle strozzature nello Stretto di Hormuz, colpirà soprattutto i voli a corto raggio dove i margini sono più ridotti.

Le compagnie aeree, per compensare le perdite e le tratte meno profittevoli, potrebbero scaricare i costi del carburante proprio sui biglietti per le località balneari europee, rendendo l’estate 2026 paradossalmente più economica per chi va in Vietnam che per chi sceglie le isole greche.

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