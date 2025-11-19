Il caso a Leonforte della partita a "porte chiuse" ma con il pubblico, interviene la polizia e scatta la multa
Società sportiva sanzionata a Leonforte per aver consentito l’accesso del pubblico a un evento senza la licenza prevista.
È stata contestata una sanzione amministrativa a una società sportiva locale per aver consentito l’accesso del pubblico a un evento agonistico senza la prescritta licenza. L’irregolarità è stata accertata dagli agenti della Polizia di Stato durante controlli presso un impianto sportivo di Leonforte, nell’ambito delle attività di vigilanza sulle manifestazioni pubbliche.
Controlli e accertamenti presso l’impianto sportivo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante specifiche attività ispettive condotte dagli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Leonforte. Durante queste verifiche, gli agenti hanno riscontrato che un incontro sportivo, inizialmente previsto come evento “a porte chiuse”, si stava invece svolgendo con la presenza di spettatori all’interno della struttura.
Violazione della normativa sulla pubblica sicurezza
Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che la società organizzatrice non era in possesso della specifica licenza richiesta dalla normativa vigente per l’apertura al pubblico di eventi sportivi. Questa mancanza rappresenta una violazione delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, che impongono l’ottenimento di autorizzazioni per garantire la tutela degli spettatori e il rispetto delle regole.
Sanzione amministrativa e finalità dei controlli
Alla luce della violazione riscontrata, gli agenti, insieme alla Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato, hanno proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa nei confronti della società sportiva. L’azione si inserisce nel quadro dei servizi predisposti per assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.