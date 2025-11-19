Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata contestata una sanzione amministrativa a una società sportiva locale per aver consentito l’accesso del pubblico a un evento agonistico senza la prescritta licenza. L’irregolarità è stata accertata dagli agenti della Polizia di Stato durante controlli presso un impianto sportivo di Leonforte, nell’ambito delle attività di vigilanza sulle manifestazioni pubbliche.

Controlli e accertamenti presso l’impianto sportivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante specifiche attività ispettive condotte dagli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Leonforte. Durante queste verifiche, gli agenti hanno riscontrato che un incontro sportivo, inizialmente previsto come evento “a porte chiuse”, si stava invece svolgendo con la presenza di spettatori all’interno della struttura.

Violazione della normativa sulla pubblica sicurezza

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che la società organizzatrice non era in possesso della specifica licenza richiesta dalla normativa vigente per l’apertura al pubblico di eventi sportivi. Questa mancanza rappresenta una violazione delle disposizioni in materia di pubblica sicurezza, che impongono l’ottenimento di autorizzazioni per garantire la tutela degli spettatori e il rispetto delle regole.

Sanzione amministrativa e finalità dei controlli

Alla luce della violazione riscontrata, gli agenti, insieme alla Squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato, hanno proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa nei confronti della società sportiva. L’azione si inserisce nel quadro dei servizi predisposti per assicurare la sicurezza e l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori.

IPA