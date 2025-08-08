Il caso botulino a Cosenza e la morte di Luigi Di Sarno, parla la sorella: "Mi diceva che stava morendo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È un racconto drammatico quello di Filomena Di Sarno, la sorella di Luigi Di Sarno. Il 52enne è morto a Lagonegro (Potenza) mentre tornava a Napoli da Diamante (Cosenza). In Calabria si era sentito male dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un ambulante in un food truck, lo stesso dal quale si sono rifocillate altre persone ora ricoverate per una sospetta intossicazione da botulino. “Mi chiama con una voce flebile e dice: ‘Io sto morendo. Non vedo bene, non riesco a deglutire, mi fa male dappertutto'”, racconta Filomena.

Il racconto della sorella di Luigi Di Sarno

Luigi Di Sarno, 52 anni, è morto mercoledì 6 agosto a Lagonegro (Potenza), l’ultima tappa di un viaggio disperato verso Napoli dalla Calabria, dove potrebbe aver ingerito del cibo contaminato con il botulino.

Fanpage ha intervistato la sorella Filomena, che ha raccontato le ultime ore drammatiche del fratello. Il calvario è iniziato lunedì 4 agosto, quando Luigi l’ha chiamata e le ha detto di non sentirsi bene. La sorella le ha consigliato “di rigurgitare il panino”. Lui l’ha richiamata poco dopo “dicendo di aver vomitato, ma stava ancora male”.

ANSA Il lungomare di Diamante (Cosenza) dove stazionava il food truck ora sequestrato dalla Procura. 12 persone sono rimaste potenzialmente intossicate da botulino, due sono morte. Una delle vittime si chiamava Luigi Di Sarno, 52 anni

Il giorno dopo Luigi si è recato presso una struttura sanitaria del luogo, poi è tornato a casa con un lieve miglioramento e ha mangiato una pizza. Alla sorella al telefono ha detto: “Mi sento uno schifo”, e verso sera il suo quadro clinico è notevolmente degenerato.

Filomena racconta: “Mi chiama con una voce flebile e dice: ‘Io sto morendo. Non vedo bene, non riesco a deglutire, mi fa male dappertutto'”. Quindi un amico lo ha accompagnato in un ospedale dal quale è stato dimesso – scrive Fanpage – con una diagnosi dolore addominale generalizzato.

La morte a Lagonegro

Mercoledì 6 agosto Luigi si sentiva sempre più male. Filomena racconta che al telefono le avrebbe detto “Sto morendo”, ancora una volta, e avrebbe aggiunto: “Non riesco a respirare“. I medici che lo avevano assistito nell’ultimo ospedale visitato gli avrebbero consigliato una visita neurologica sostenendo che, dagli esami del sangue, “non aveva un globulo bianco fuori posto”, spiega Filomena.

Quindi i famigliari hanno deciso di trasportarlo a Napoli, ma Luigi non è mai arrivato nella sua città. La sorella racconta a Fanpage: “Mio fratello non respirava più. Appena l’auto si è fermata, è sceso e ha cercato di prendere aria, ma dopo pochi minuti non c’era più“. A Lagonegro (Potenza) Luigi Di Sarno ha interrotto la sua corsa.

Il caso botulino a Cosenza

Luigi Di Sarno non è l’unica vittima potenziale dell’intossicazione da botulino partita – presumibilmente – dal camioncino di un ambulante ora posto sotto sequestro. I sospetti interessano anche la morte di una donna di 45 anni, deceduta dopo aver mangiato lo stesso tipo di panino consumato dal 52enne, acquistato dallo stesso commerciante.

12 persone, inoltre, sono state ricoverate per una sospetta intossicazione alimentare da botulino. 9 di esse sarebbero in gravi condizioni. Sui corpi delle due persone decedute verrà effettuata l’autopsia.

La Procura di Paola ha aperto un fascicolo a carico di tre persone: il commerciante titolare del food truck e due rappresentanti legali di due ditte che avrebbero fornito le materie prime per la preparazione degli alimenti. Tra i reati contestati c’è anche quello di omicidio colposo.