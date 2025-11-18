Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dodici reperti archeologici di pregevole manifattura sono stati consegnati dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia ai Musei Reali di Torino e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. Tra i beni restituiti figura un “cratere a mascheroni” in ceramica apula a figure rosse, con sovra-dipinture in bianco e in giallo, risalente al IV secolo a.C., alto 150 centimetri, tra gli esemplari più grandi finora conosciuti. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate in un palazzo veneziano sottoposto a vincolo monumentale, ispezionato dalla Soprintendenza veneziana. A seguito di perquisizioni locali a Venezia e a Torino in un’abitazione e in un’impresa di settore, i beni sono stati scoperti e posti sotto sequestro. Si tratta con buona probabilità di reperti provenienti da scavi clandestini in contesti archeologici funerari.