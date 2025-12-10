Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque uomini sono stati denunciati per furto di legname e tre persone sono state deferite per violazione della normativa sulle aree protette dopo un intervento dei Carabinieri Forestali nel territorio di Oppido Mamertina. L’operazione è stata coordinata dal Reparto CC P.N. “Aspromonte” di Reggio Calabria e ha portato all’individuazione di un taglio abusivo di circa 40 piante di leccio, già pronte per il trasporto, all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Operazione dei Carabinieri Forestali: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nei giorni scorsi i militari del Nucleo CC Parco di Oppido Mamertina hanno svolto un servizio mirato al contrasto dei tagli illegali di alberi. Durante un controllo in località “Castello”, nell’agro del comune di Oppido Mamertina, è stato scoperto un taglio abusivo di circa 40 piante di leccio, con diametri compresi tra 30 e 40 cm. Il legname era già stato sezionato in tronchetti e accatastato, pronto per essere trasportato.

Fototrappole e identificazione dei responsabili

Dopo il rinvenimento del materiale, i Carabinieri hanno avviato un’attività di osservazione utilizzando una fototrappola. Grazie a questo dispositivo sono stati acquisiti video e immagini che hanno permesso di identificare i responsabili. Le riprese hanno mostrato più persone impegnate nel carico e nel trasporto del legname tramite una macchina agricola. Il materiale sottratto è stato quantificato in circa 50/60 quintali.

Denunce per furto e violazioni ambientali

Al termine delle indagini, cinque soggetti, tra cui un minorenne, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto di materiale legnoso ai sensi degli articoli 110 e 625 del Codice Penale. Contestualmente, il Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi ha accertato un ulteriore intervento di taglio boschivo di leccio e castagno su una superficie di 10.000 mq all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, effettuato senza il necessario nulla osta dell’Ente Parco. In questo caso, tre persone coinvolte nella progettazione ed esecuzione dell’intervento sono state denunciate per la violazione dell’articolo 13 della Legge 394/1991, che disciplina le aree naturali protette.

