Eseguiti numerosi sequestri dalla Polizia di Stato, che ha portato alla luce 54 furti aggravati avvenuti in un condominio di Cremona. Le perquisizioni sono state eseguite il 10 marzo su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine che ha visto coinvolti un uomo di 55 anni e una donna di 30 anni, entrambi cittadini italiani, sospettati di essere i responsabili dei colpi messi a segno lo scorso 25 gennaio. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati contro il patrimonio nella provincia.

Le indagini e l’individuazione dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cremona, che ha potuto contare sull’analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina. Grazie a queste riprese, gli agenti sono riusciti a identificare i due presunti autori dei 54 furti tentati e consumati nell’area garage seminterrata di un condominio situato in via Giuseppina. Proprio in questa zona, nel corso delle perquisizioni del 10 marzo, è stata rintracciata anche la donna indagata.

Perquisizioni e sequestri: il materiale recuperato

Le perquisizioni, delegate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di sequestrare diversi strumenti ritenuti utili allo scasso, tra cui tronchesi, trapani, telecomandi a infrarossi, cacciaviti e grimaldelli. Oltre agli arnesi, gli agenti hanno recuperato anche numerosi oggetti ritenuti provento dei furti: utensili da lavoro, bigiotteria, un orologio, indumenti, telefoni cellulari e una bicicletta. Il materiale è stato rinvenuto sia nelle abitazioni dei due indagati sia in altri luoghi nella loro disponibilità.

Il ruolo dell’autovettura rubata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due sospetti si sarebbero recati sul luogo dei furti a bordo di una Dacia bianca, risultata anch’essa oggetto di furto. L’auto, denunciata rubata, è stata ritrovata nel corso delle indagini e al suo interno sono stati rinvenuti un telecomando a infrarossi e una pinza “a pappagallo”, strumenti compatibili con le effrazioni riscontrate sulle maniglie dei box del condominio. Durante le perquisizioni, è stata inoltre trovata e sequestrata la chiave di accensione della vettura, nella disponibilità dell’uomo indagato.

Misure di prevenzione e approfondimenti in corso

L’attività della Squadra Mobile si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai reati contro il patrimonio nella provincia di Cremona. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per verificare se i due indagati possano essere responsabili di altri analoghi furti. Considerati i numerosi precedenti penali della coppia, il Questore della Provincia ha disposto nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’“Avviso Orale” e per la donna il “Foglio di Via Obbligatorio”.

