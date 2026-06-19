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È di 97 soggetti segnalati e 350 mila euro di imposte non versate il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Soverato, dove sono stati scoperti numerosi casi di evasione fiscale legati a residenze fittizie e seconde case utilizzate durante l’estate. L’attività, avviata dal gennaio 2025, è stata finalizzata a tutelare il bilancio degli enti locali e a garantire il corretto pagamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU) da parte dei proprietari di immobili nella zona.

Controlli mirati contro l’evasione fiscale sulle seconde case

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via con una serie di controlli incrociati tra dati catastali, residenze anagrafiche e consumi energetici degli immobili dichiarati come abitazione principale. L’obiettivo era quello di individuare chi, tra i proprietari di case a Soverato, avesse indebitamente usufruito delle agevolazioni o esenzioni previste per la prima casa, pur avendo in realtà il domicilio in altri comuni o regioni.

La Guardia di Finanza ha avviato l’attività di polizia economico-finanziaria a partire da gennaio 2025, focalizzandosi sui periodi d’imposta compresi tra il 2020 e il 2024. Gli accertamenti sono stati condotti attraverso l’analisi delle informazioni raccolte durante il controllo economico del territorio e l’utilizzo delle banche dati in dotazione al Corpo. Sono stati presi in considerazione diversi elementi: la residenza anagrafica dei contribuenti, i dati catastali degli immobili, l’eventuale titolarità di aziende o attività professionali in altri comuni, la disponibilità di altri immobili e la residenza dei familiari.

Scoperti casi di residenze fittizie e omesso pagamento dell’IMU

Le verifiche hanno permesso di accertare numerosi casi di omesso pagamento dell’IMU. In particolare, è emerso che un immobile, adibito a struttura ricettiva alberghiera, non aveva versato l’imposta dovuta dal 2020 al 2024, per un importo pari a 50.098 euro. Inoltre, sono stati individuati diversi proprietari che avevano mantenuto la residenza solo formalmente nell’immobile dichiarato come abitazione principale, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, pur vivendo stabilmente in altri comuni. Questa circostanza è stata confermata anche dalla presenza di contratti di locazione a uso abitativo in altre località.

Risultati dell’operazione: segnalazioni e recupero delle somme

Al termine delle attività ispettive, le posizioni anomale sono state segnalate al Comune di Soverato, che potrà così procedere al recupero delle somme evase e destinarle ai servizi pubblici locali. In totale, sono stati accertati 97 soggetti responsabili di omesso pagamento dell’IMU, per un ammontare complessivo di circa 350 mila euro.

Per evitare l’applicazione di ulteriori sanzioni, oltre il 20% dei contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento inviati dal Comune hanno già provveduto a versare le somme dovute, estinguendo così il proprio debito con l’ente locale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività della Guardia di Finanza contro l’evasione fiscale, fenomeno che rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo economico locale e nazionale. L’evasione, infatti, altera la concorrenza, compromette la corretta allocazione delle risorse pubbliche e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, penalizzando soprattutto le fasce sociali più deboli.

IPA